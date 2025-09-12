Terra de Festes debuta en el prime time de los viernes con Xixona, Barx y Vall d’Alba como protagonistas

Hoy viernes 12 de septiembre de 2025, a las 22:45 horas en À Punt, Terra de Festes se estrena en el prime time de los viernes con un recorrido por tres celebraciones que muestran la diversidad de nuestra cultura festiva.

El programa, impulsado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y Presidencia de la Generalitat, consolida su papel como escaparate de la riqueza cultural de los municipios valencianos.

Xixona: pólvora, emoción e historia viva

El tercer día de Moros y Cristianos convierte a Xixona en un escenario vibrante. Desde el juicio, la muerte y el entierro del Moro traidor hasta el alardo que recorre el municipio entre disparos de arcabuces, la pólvora, la música y la historia se funden en una de las tradiciones más intensas de la Comunitat.

Barx: fe y música en cada rincón

El día grande de la Divina Pastora transforma Barx en un punto de encuentro entre la devoción y la fiesta. La procesión y la ofrenda de flores se mezclan con la música popular y la alegría de los vecinos, que llenan el pueblo de orgullo y cercanía.

Vall d’Alba: cien años de historia con orgullo

Vall d’Alba celebra su centenario con festejos taurinos, peñas y un concurso muy especial, la versión local de “Tu cara me suena”. Una conmemoración que combina tradición y creatividad, y que refleja cómo un pueblo entero celebra un siglo de historia mirando con confianza al futuro.

No te lo pierdas, Terra de Festes a las 22:45h en À Punt