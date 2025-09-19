El éxito del programa "Terra de Festes" sigue promoviendo la riqueza cultural y festiva de la Comunidad Valenciana

El programa "Terra de Festes", que ha conquistado a los telespectadores de la Comunidad Valenciana, se ha consolidado como un referente de la cultura y la festividad autóctona gracias a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), así como a Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Zorita del Maestrazgo, la romería del ángel y el dimoni

Las cámaras siguieron la romería al santuario de la Mare de Déu de la Balma, con su momento más esperado: el enfrentamiento entre l’àngel i el dimoni en la creu coberta. El recorrido concluyó con la entrada al pueblo y las tradicionales danzas, que reflejan la unión entre devoción y cultura popular.

L’Olleria, música y hermandad en clave festera

La localidad valenciana acogió el XIII Concurs Entrada de Bandes de Música, con la participación de agrupaciones vecinas y la anfitriona AEM “La Nova”. La reportera Mari Carmen Montes compartió almuerzo con la capitania mora Corda Curta antes de sumarse a la gran entrada de 16 filaes, con protagonismo especial para la cristiana “Els Valencians”, capitanía de este año.

Castalla, el latido de los Moros y Cristianos

El municipio alicantino vibró con los actos matinales de pregón, mascletà y arranc de bandes. Destacó la entrevista con el alcalde Jesús López, así como el emotivo testimonio de Pau, el “ángel de la rodella” de la comparsa Pirates, junto a su iaia Finita, capitana de esta. El episodio celebró también los 50 años de la escuadra d’El Roscón, culminando en la espectacular desfilada nocturna con tirs de trabuc.

Avance del próximo episodio

El próximo capítulo de Terra de Festes se emitirá el viernes 26 de septiembre a las 22:30 h en À Punt y tendrá como protagonistas a los municipios de Burriana, Xirivella e Ibi.