Televisión internacional
Laura Bozzo se encierra en 'El internado', el nuevo reality chileno en el que también estarán un actor de 'Élite' y un extronista de 'Mujeres y hombres'
La que fuera concursante y finalista de 'GH VIP' suma un nuevo reality a su trayectoria, esta vez en Chile
Kevin Rodríguez
Laura Bozzo se suma al casting de 'El internado', el nuevo reality de Chile que se estrenará próximamente en el canal Mega. La exconcursante de 'GH VIP' coincidirá en el encierro con dos españoles.
El primero es Adrián Pedraja, exfutbolista que pronto decidió cambiar las botas por los guiones. Ha formado parte del elenco de series como 'Élite' o 'El secreto de Puente Viejo'.
En cuanto al segundo, se trata de Efrén Reyero, extremista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y expareja de Marta López. El malagueño participó en la segunda edición de 'GH Dúo', pero tras el reality su exposición mediática fue disminuyendo. Ahora sorprende con su regreso al otro lado del Atlántico.
Por su parte, Laura Bozzo es una experimentada presentadora de televisión, muy famosa por su estilo franco a la hora de decir las cosas. La showoman conquistó con su paso por 'GH VIP' llegando hasta la final del concurso.
Así es El Internado
En El Internado, 18 celebrities deberán superar pruebas físicas y de cocina pero además con la tensión de estar encerrados, bajo la animación del chef Yann Yvvin, ex jurado de Masterchef Chile y El Discípulo del Chef.
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València
- La Fiscalía apoya el auto de la jueza de la dana que consideraba 'erróneo' el informe de la Guardia Civil y descartaba investigar a Polo
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins