En 'Directo al grano'
Gabriel Rufián no se corta y ataca duramente a Mazón por irse a Murcia ante una posible nueva Dana: "Debería estar en la cárcel"
El portavoz de ERC en el Congreso ha mostrado su rechazo al presidente valenciano, que se ha ausentado de nuevo durante una alerta roja.
Kevin Rodríguez
Once meses después de la DANA, la Comunitat Valenciana vuelve a estar en alerta roja por lluvias torrenciales y su presidente Mazón se ha ausentado de nuevo. El líder de los populares estuvo en Murcia en un acto de su partido mientras la AEMET alertaba de los peligros meteorológicos para su comunidad.
Esto ha indignado a Gabriel Rufián, que se ha sentado esta tarde en 'Directo al grano' y ha cargado duramente contra el presidente: "Me parece que es una sirvengonzonería, que diría mi abuelo, aplaudir a un inútil reincidente, un mentiroso con 200 y pico muertos a sus espaldas como Mazón".
"Debería hace mucho tiempo estar frente a un juez o directamente en su casa, o para mí en la cárcel", expresó el republicano de manera contundente. Para el militante de ERC, Mazón "demuestra la base electoral el PP y Vox y Aliança Catalana", es decir, según en palabras de Rufián "el canallismo".
Además, el político apeló a los votantes de derecha para sacar a Mazón de las instituciones y para tratar de parar el genocidio en Gaza: "Yo estoy convencido de que en este país hay un montón de gente de derechas, conservadora, pero que entiende que Mazón es un sinvergüenza".
"Apelo a esta gente igual que con lo de Gaza. Estoy convencido de que muchísima gente de misa diaria sabe perfectamente que asesinar a niños no es una guerra, es un genocidio. Entonces yo apelo constantemente a esta gente y me duele que haya tan pocas voces que clamen contra un tipo que lanza besos en Murcia con una alerta roja en su Comunidad", lamentó para finalizar.
