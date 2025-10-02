Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'En boca de todos'

Nacho Abad desafía a Jaume Asens, abogado de La Flotilla: "Entre y me lo dice a la cara"

El presentador respondió a un mensaje que publicó el eurodiputado de Sumar en redes sociales

Nacho Abad en 'En boca de todos'

Nacho Abad en 'En boca de todos' / CUATRO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Nacho Abad ha respondido esta mañana a un mensaje que Jaume Asens, abogado de La Flotilla, publicaba en redes sociales acusando a 'En boca de todos' de llamar a Hanan Alcalde - tripulante de uno de los barcos - de "simpatizante de Hamás".

"Programas como 'En boca de todos' de Nacho Abad la han presentado como una "simpatizante de Hamás", la han ridiculizado con el mote de "Barbie Gaza" y han convertido su compromiso humanitario en diana de insultos, burlas y amenazas de muerte", reza el mensaje del eurodiputado de Sumar.

"No sea cobarde, no me acuse y luego no quiera hablar cuando le llamamos para que entre en directo y me lo dice en la cara", respondía el presentador, que también ha respondido a Asens en redes: "Le he dicho que está mintiendo, yo jamás he llamado "Barbie Gaza" a Hanan".

"Usted es un mentiroso, pero tenga valor. No me acuse en redes sociales y luego salga en todas las televisiones menos en esta porque claro, le vamos a retratar. Así que señor Asens, anímese que yo le recibo con una sonrisa y con ganas de hacer las paces porque el conflicto no nos lleva a ningún lado", sentenciaba Abad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
  2. Una concejala de Moncada pasa una factura de 5.000 euros de móvil en agosto
  3. Comienzan los derribos de los chiringuitos de la Malva-rosa: 'Va a cambiar la imagen, pero no la esencia de la cocina
  4. La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental
  5. Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
  6. La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea
  7. Vixca, vixca, vixca': La Generalitat agita la batalla lingüística con la campaña del 9 d'Octubre
  8. Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena

Más de 10.000 estudiantes se manifiestan en 40 ciudades españolas "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Más de 10.000 estudiantes se manifiestan en 40 ciudades españolas "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Xàtiva acoge la comedia «Escape Room», un espectáculo de humor e intriga con sello valenciano

Xàtiva acoge la comedia «Escape Room», un espectáculo de humor e intriga con sello valenciano

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza

Las imágenes de las manifestaciones de estudiantes en España "contra el genocidio" de Israel en Gaza

El pregón marca el inicio de las fiestas del barrio de Sant Josep en Xàtiva

El pregón marca el inicio de las fiestas del barrio de Sant Josep en Xàtiva

La importancia de sonreir

La importancia de sonreir

Un partido de tenis desde el cielo de València

Un partido de tenis desde el cielo de València

La Copa Caixa Popular pren força aquest cap de setmana

La Copa Caixa Popular pren força aquest cap de setmana

Intersindical, acusación popular en la causa de la dana, pide analizar los metadatos de las grabaciones del Cecopi para descartar que estén manipuladas

Intersindical, acusación popular en la causa de la dana, pide analizar los metadatos de las grabaciones del Cecopi para descartar que estén manipuladas
Tracking Pixel Contents