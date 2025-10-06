Dos años
RTVE y laSexta se vuelcan con su cobertura y preparan especiales desde Gaza en el segundo aniversario de los ataques de Hamás
La pública refuerza sus informativos y emite dos documentales, mientras Ana Pastor conduce un especial de 'El Objetivo'.
Carlos Merenciano
Dos años después de los ataques de Hamás que reactivaron el conflicto en Oriente Medio, RTVE y laSexta preparan una cobertura informativa sin precedentes. Con los bombardeos israelíes sobre la Franja aún activos y una crisis humanitaria que Naciones Unidas define ya como “insostenible”, ambas cadenas han programado especiales y conexiones en directo para analizar la situación sobre el terreno.
En el caso de la radiotelevisión pública, los Servicios Informativos de TVE dedicarán este martes 7 de octubre una programación reforzada a través del Canal 24 horas y el 'Telediario'. La periodista Pepa Bueno se desplazará a Ramala (Cisjordania), el único territorio palestino con acceso autorizado a la prensa internacional, desde donde recogerá los testimonios de la población civil que sufre las consecuencias del asedio israelí. También estarán presentes Marc Campdelacreu, corresponsal en Tel Aviv, cubriendo los actos en recuerdo a los rehenes israelíes, e Íñigo Herraiz como enviado especial para completar la cobertura con análisis y contexto.
La pública ampliará su apuesta documental con dos grandes producciones. El martes, 'En Portada' regresará a La 2 con "Gaza: Expediente Genocidio", una investigación que aborda las pruebas presentadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para imputar a Israel por delitos de genocidio. Y el miércoles 8, 'Documentos TV' estrenará "Netanyahu, ¿crímenes y castigos?", un trabajo que examina las acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad contra el primer ministro israelí y su cúpula militar.
Por su parte, laSexta emitirá este lunes 6 de octubre un especial de 'El Objetivo' por Gaza, con Ana Pastor al frente. El programa, que ocupará el prime time a las 22:45 horas, contará con entrevistas a familiares de los secuestrados por Hamás, activistas judíos que denuncian la ofensiva israelí y trabajadores humanitarios españoles asentados en los territorios ocupados. El espacio podrá verse también fuera de España a través de Atresplayer Internacional.
