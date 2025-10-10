Audiencias 09/10/2025
‘Supervivientes All Stars’ se dispara al 18,2% y marca su máximo de temporada frente al ascenso de ‘Futuro imperfecto’
El reality de Telecinco refuerza su dominio en la noche del jueves, mientras el programa de Andreu Buenafuente crece en La 1.
Redacción Yotele
‘Supervivientes All Stars’ continúa intratable en la noche de los jueves. El reality de Telecinco no solo conserva su liderazgo, sino que lo refuerza al alcanzar su máximo de temporada con un gran 18,2% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de 1,4 puntos respecto a la semana anterior. La nueva gala del concurso aventurero amplía su ventaja frente a sus competidores y consolida la buena racha del formato en Mediaset.
Pese al dominio del reality, ‘Futuro imperfecto’ no se queda atrás. El programa conducido por Andreu Buenafuente crece 0,8 puntos y se sitúa en un 14%. En cambio, Antena 3 no logra remontar y cae con ‘La encrucijada’ hasta un 8,3%. Por su parte, Cuatro mantiene la estabilidad gracias a ‘Horizonte’, que asciende a un 8,8%, mientras que laSexta desciende hasta un 3,3% con ‘El taquillazo’.
En el access prime time, ‘El hormiguero’ lidera cómodamente con un 15,7% pese a perder 1,3 puntos en una semana. Le sigue ‘La revuelta’, que anota un buen 13,8%, consolidando su posición frente a Pablo Motos. Justo antes del prime time, el ‘Express’ de ‘Supervivientes All Stars’ también mejora y sube 0,6 puntos hasta un 9,8%.
En la tarde, ‘Directo al grano’ crece 1,2 puntos hasta un 11,4%, mientras ‘Sueños de libertad’ se mantiene como líder con un 14,2% de share. En la mañana, ‘La hora de La 1’ continúa arrasando con un 20,5% de cuota de pantalla, seguida de ‘La ruleta de la suerte’ (21%).
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.624.000 (13,8%)
Futuro imperfecto: 1.079.000 (14%)
Antena 3
El hormiguero: 1.859.000 (15,7%)
La encrucijada: 636.000 (8,3%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.150.000 (9,8%)
Supervivientes All Stars: 1.121.000 (18,2%)
laSexta
laSexta clave: 516.000 (4,8%)
El intermedio: 820.000 (6,9%)
El taquillazo “La mercenaria”: 246.000 (3,3%)
Cuatro
First dates: 638.000 (5,6%)
First dates: 965.000 (8,1%)
Horizonte: 555.000 (8,8%)
La 2
Cifras y letras: 453.000 (4,1%)
Cifras y letras: 796.000 (6,8%)
El cine de La 2 “La ley de Teherán”: 213.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 247.000 (6,3%)
Futuro imperfecto: 149.000 (7,6%)
Antena 3
La encrucijada: 438.000 (9,9%)
La encrucijada: 104.000 (4,2%)
laSexta
Cine “Presa del pánico”: 71.000 (2,5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 94.000 (4,8%)
La 2
Cine “Ocean’s Thirteen”: 69.000 (1,6%)
Conciertos Radio 3: 35.000 (1,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 893.000 (11,4%)
Valle salvaje: 892.000 (12,8%)
La promesa: 1.056.000 (15,1%)
Malas lenguas: 969.000 (12,4%)
Aquí la Tierra: 1.318.000 (13,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.172.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 701.000 (9,8%)
Pasapalabra: 1.804.000 (19,9%)
Telecinco
El tiempo justo: 640.000 (8,4%)
El diario de Jorge: 661.000 (9,3%)
Agárrate al sillón: 698.000 (7,4%)
laSexta
Zapeando: 411.000 (5,1%)
Más vale tarde: 398.000 (5,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 518.000 (6,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 312.000 (4,4%)
La 2
Saber y ganar: 527.000 (6%)
Grandes documentales: 256.000 (3,3%)
Malas lenguas: 464.000 (6,7%)
Espacios increíbles: 200.000 (2,6%)
Grandes diseños: 210.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 378.000 (20,5%)
Mañaneros 360: 514.000 (16,3%)
Mañaneros 360: 980.000 (12,6%)
Antena 3
Espejo público: 303.000 (12%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 789.000 (16,2%)
La ruleta de la suerte: 1.472.000 (21%)
Telecinco
La mirada crítica: 163.000 (9,9%)
El programa de AR: 259.000 (10,2%)
Vamos a ver: 559.000 (8,8%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 168.000 (12,4%)
Aruser@s: 255.000 (12,4%)
Al rojo vivo: 303.000 (8,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 1.000 (0,1%)
Alerta cobra: 8.000 (0,5%)
Alerta cobra: 27.000 (1,6%)
Alerta cobra: 51.000 (2,4%)
En boca de todos: 194.000 (6,1%)
La 2
Descubrir: 14.000 (1,9%)
Zoom tendencias: 14.000 (1,1%)
Serengueti 2: 19.000 (1,1%)
Saber vivir: 24.000 (1,4%)
Aquí hay trabajo: 26.000 (1,3%)
La aventura del saber: 13.000 (0,6%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 16.000 (0,7%)
Culturas 2: 16.000 (0,6%)
El western de La 2 “Winchester, uno entre mil”: 96.000 (2,8%)
La pirámide: 69.000 (1,1%)
Saber y ganar: 164.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.981.000 (22%)
Telediario 1: 1.353.000 (15,1%)
Informativos Telecinco 15h: 805.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 636.000 (8,1%)
Noticias Cuatro 1: 412.000 (6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.051.000 (18,6%)
Telediario 2: 1.678.000 (15,2%)
Informativos Telecinco 21h: 896.000 (8%)
laSexta Noticias 20h: 659.000 (7,6%)
Noticias Cuatro 2: 453.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 126.000 (16,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 165.000 (14,5%)
El Matinal (Telecinco): 98.000 (8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,6%), Telecinco (9,8%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,5%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O
- Testigos de la caída mortal de un joven en València: 'Estuvimos en vilo durante dos horas
- Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
- La Aemet pide 'extremar las precauciones' por la lluvia: lo peor está por llegar
- La derecha resiste un año después de la dana por el avance de Vox
- Un nuevo vídeo muestra que Mazón conocía las alertas hidrológicas a las 13.45 horas del 29-O