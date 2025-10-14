'Cifras y letras' se prepara para entregar su bote, el cuarto de esta nueva etapa

'Cifras y letras' está a punto de entregar su bote en La 2. Uno de los concursantes del programa de Aitor Albizua resolverá con éxito la ‘Ronda Final’ y su nombre será destacado con letras de oro junto a ilustres predecesores como José Antonio Montalbán o José Antonio Prado-Bassas.

El concurso que se emite en La 2 de lunes a viernes a las 21:30 horas y que conduce Aitor Albizua junto a los expertos Elena Herraiz y David Calle vivirá uno de sus días más emocionantes con un intenso duelo en el que los concursantes demostrarán templanza y reflejos para lograr su objetivo.

Quienes ya han ganado el bote en esta nueva etapa han sido José Antonio Montalbán, de 49 años, que sigue siendo el concursante que más dinero ha obtenido con un total de 252.500 euros el pasado mes de junio. Anteriormente, José Antonio Prado-Bassas, de 46 años, logró 169.000 euros en noviembre de 2024.

‘Cifras y Letras’ se ha consolidado en la competitiva franja del acces prime time y cada día es el programa más visto de La 2. El pasado mes de septiembre logró reunir un 5,6% y 618.000 espectadores de media y más de 6,7 millones de espectadores únicos, superando su anterior septiembre en 1.8 puntos de cuota y más de 164.000 espectadores. En octubre continúa aumentando tras romper la brecha de los 800.000 espectadores en varias de sus emisiones.

Además, el concurso se ha afianzado como un formato en crecimiento constante en plataformas y redes sociales, con récord histórico de visualizaciones totales (8,78 millones) en el mes de septiembre, cuadruplicando los datos de agosto (2,1 millones). Además, obtuvo 111.059 interacciones e Instagram fue el canal con mayor alcance, representando el 76% de las visualizaciones totales (6,73 millones).

“Seguimos conectando con el público. La labor de Elena Herraiz y David Calle, todo el equipo de producción que hay detrás de las cámaras y por supuesto, el talento de los concursantes, son las claves para que las familias se reúnan a esa hora en torno a la televisión. Nuestro trabajo está siendo recompensado cada día”, explica el presentador Aitor Albizua.

El programa cuenta con el aval de la Real Academia Española y ha recibido reconocimientos como el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Concurso, el Premio FesTVal 2024 y el Premio Iris de la Crítica 2024 otorgado por los periodistas especializados en televisión.