'Todo es mentira' felicita a Ayuso por su cumpleaños y la presidenta de Madrid responde comprometiéndose con su visita a plató

'Todo es mentira' tuvo esta tarde el amable gesto de felicitar a Isabel Díaz Ayuso por su cumpleaños. El programa envió un pequeño mensaje a través del móvil de Esperanza Aguirre, colaboradora asidua del formato.

"No, si te digo que 'Todo es mentira' se va a quedar cómo uno de los programas más simpáticos de la televisión...las cosas que pasan. Y aquí estamos recién llegados a Texas, 10 de la mañana y como si llevara toda la vida despierta, voy a tener un cumpleaños de 31 horas", contestó la líder conservadora.

Después de eso, Esperanza quiso saber si el presentador quería contestarle, y él no dudó en hacerlo. Envió otro audio en el que se interesaba por cómo estaba comiendo allí y preguntaba si podrían llamarlo para cantarle el cumpleaños feliz. “Estoy bien, me traje un pequeño táper con algo que suelo desayunar siempre. ¿Qué pensabais?”, bromeó entre risas.

"¿Si aumentamos la amabilidad podemos aumentar las posibilidades de que venga al programa? ¿Qué te parece si la llamas y cantamos todo el plató el 'Cumpleaños feliz'?", lanzaba al aire el defensor..

"Presi, aquí todo el mundo te quiere mucho, pero lo que quieren es que vengas al programa", le comentó Aguirre. La respuesta Ayuso dejó sorprendidos a todos los presentes en plató al decir "va a ser una propuesta irrechazable después de esto".