Próxima Nochevieja
Cristina Pedroche anuncia un cambio histórico en las Campanadas de Atresmedia: simulcast en Antena 3, laSexta y Atresplayer y un despliegue insólito: "Va a ser la Super Bowl"
La presentadora y Alberto Chicote celebrarán juntos su décimo aniversario despidiendo el año en directo desde la Puerta del Sol
Carlos Merenciano
Atresmedia revolucionará este año sus Campanadas de Nochevieja. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conduciran una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast, como ha adelantado la presentadora en 'Y ahora, Sonsoles'.
"Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyonce vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote", le ha contado a Dondoñes Ónega. Pedroche ha apuntado además que ya tiene traje de este año: "Está más que preparando, aunque siempre hay detalles que rematar. Y la idea del discurso y el mensaje que quiero lanzar, ya está en mi cabeza".
De esta manera, Atresmedia se adelanta a su competencia y anuncia que refuerza su retransmisión de Nochevieja, que aunque el año pasado se mantuvo con gran éxito de audiencia, se vio superada por la de RTVE liderada por David Broncano y Lalachus. Por primera vez, renuncia a hacer un doble especial en sus dos cadenas principales, potenciando de esta manera la más importante y ahorrando costes.
Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes, que se sumará a la expectación que cada año genera el vestido de Cristina Pedtoche.
