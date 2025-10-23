Terra de Festes conecta La Pobla de Vallbona, Fanzara y Benejúzar

Pólvora y devoción en La Pobla de Vallbona, fiesta a prueba de lluvia en Fanzara y una romería que alza el vuelo con 180 palomas en Benejúzar. Terra de Festes continúa su recorrido por la Comunitat Valenciana —El Camp de Túria, El Alto Millares y La Vega Baja— para mostrar la diversidad y la fuerza de las celebraciones que dan identidad a nuestros pueblos.

La Pobla de Vallbona (El Camp de Túria) · Pólvora, solemnidad y relevo generacional. El presentador Ferran Cano conversa con el alcalde Abel Martí y con “Chiquitín” (Pirotecnia del Mediterráneo) sobre el pulso pirotécnico de las fiestas de la Mare de Déu del Rosari. El programa acompaña la cercavila con las regines (mayores, del fuego y de la música) y el clavari major, y capta uno de los momentos más intensos: la procesión en la que los quintos de 18 años portan la imagen de la patrona, arropada por gegants i cabuts, música y una emoción que se transmite de generación en generación.

Fanzara (El Alto Mijares) · El espíritu festivo que supera las adversidades. La reportera Nerea Camps muestra cómo el mal tiempo no frena las fiestas en honor al Santo Sepulcro, la Virgen de Montserrat y San Roque. El Día de los Jóvenes se traslada al Polifuncional, la charanga Xacamin anima el recorrido y la panyoletà —tradición joven ya consolidada— pone a todo el pueblo en pie. Incluso los actos taurinos se salvan a última hora, gracias a una organización que reacciona para mantener viva la programación.

Benejúzar (La Vega Baja) · Miles de peregrinos en la histórica Romería del Pilar. El equipo acompaña la Romería del Pilar, que congrega a miles de personas desde 1939. La jornada comienza en la plaza de España y, a las 9:00 h, la Pilarica sale entre

vítores, aleluyas, globos y el vuelo de 180 palomas (incluidas dos de la paz). Las carrozas de la ‘maña mayor’, la ‘mañica mayor’, y sus ‘mañes de honor’ encabezan el recorrido de dos kilómetros hasta el Santuario, donde la missa baturra y los bailes del Grupo Folclórico “El Pilar” cierran una jornada de devoción y convivencia comarcal.

Terra de Festes es una producción de Bon Dia Comunicació emitida en À Punt los viernes a las 22:30 h. La coordinación corre a cargo de la FVMP, con la colaboración de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, en el marco del convenio que impulsa la comunicación local y la difusión del patrimonio festivo municipal.

Próximo programa

Viernes, 31 de octubre — Programa 16: Ludiente, Carcaixent y Callosa d’en Sarrià.