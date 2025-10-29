De OT a Belén Esteban: "Mazón dimisión" más allá de la calle

Hoy, 29 de octubre, se cumple un año de la tragedia ocurrida en València. Los efectos de la dana no se quedaron solamente en esta tierra y la magnitud llegó a todos lados. Así lo pudimos ver con la gran cantidad de voluntarios que acudieron a los pueblos para ofrecer su ayuda y, tiempo después, con mensajes como el que han retransmitido Noemí Galera durante el 24 horas de Operación Triunfo o el de Belén Esteban en el programa "No Somos Nadie".

La directora de la academia ha aprovechado el ensayo grupal donde estaban reunidos todos los concursantes y Manu Guix para dar el mensaje. Durante todo el día, varios participantes han tenido gestos y actos en honor a las víctimas y sus familiares; dos de las participantes aún en la academia son de la Comunitat Valenciana: Lucía de Paterna y Claudia de Elche. Unas horas antes, al despertarse, los propios concursantes han propuesto hacer un minuto de silencio a lo largo del día y dar un aplauso en recuerdo de todas las personas que consiguieron salvar la vida y de todos los voluntarios que ayudaron en los días posteriores a la dana del 29-O. Por otro lado, Belén Esteban aprovechó una retransmisión en Mediaset como tertuliana para referirse también a la gestión política de la catástrofe.

"Mazón dimisión, es lo único que pedimos las personas de bien"

Con todos reunidos, Noemí Galera ha recordado que en el planning diario estaba incluido un recordatorio del aniversario de la dana y le ha pedido a los concursantes "dedicarle el día a las víctimas y sus familias". También ha aprovechado para dejar un mensaje contundente pidiendo responsabilidad política. "Hay políticos muy incompetentes, Mazón dimisión, es lo único que pedimos las personas de bien".

La directora ha dejado claro que hablaba en su propio nombre y no en el de la organización del programa, aunque lo ha usado como altavoz. En su pequeño discurso se le ha visto afectada, asegurando que "es un día terrible, aún se sufre mucho". Según ha explicado, tiene muchos amigos en la Comunitat Valenciana, a quienes afectó la catástrofe.

Belén Esteban: "A ver si tiene cojones de mirar a las víctimas a la cara"

Durante el programa No Somos Nadie de ayer, 28 de octubre, Belén Esteban fue muy dura con la política y no dudó en señalar. "Es vergonzoso que el señor Mazón se vaya a presentar", refiriéndose al funeral del Estado en homenaje a las víctimas. También apuntó al Partido Popular asegurando que "el problema es que el PP no le haya echado ya".

Numerosas reacciones se están viviendo más allá de las fronteras valencianas en unos días cargados de sentimiento. La emoción por el recuerdo de los afectados junto a la crispación vigente en la sociedad están marcando unas fechas que quedarán señaladas para siempre en los calendarios de València.