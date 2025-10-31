Victoria épica
Rubén Torres gana ‘Supervivientes All Stars’ tras un reñido duelo con Jessica Bueno
El bombero se impone en una final marcada por la emoción, el suspense y los giros de última hora.
Carlos Merenciano
Rubén Torres se ha convertido en el ganador de ‘Supervivientes All Stars 2025’, una edición que ha llevado al límite a sus participantes y que se ha cerrado con una final tan emocionante como impredecible. El bombero barcelonés se impuso a Jessica Bueno en un duelo ajustadísimo que mantuvo en vilo al público hasta el último instante. Con los votos de los espectadores a través de la app de Mediaset Infinity, Jorge Javier Vázquez proclamaba su nombre ante una palapa llena de lágrimas, abrazos y tensión contenida.
La velada comenzó con la expulsión de Tony Spina, que se despedía en cuarto lugar con palabras de orgullo: “Estoy muy contento, esto me ha cambiado la vida”. A partir de ahí, la batalla se endureció. En los juegos decisivos, Torres volvió a demostrar su fortaleza física al vencer a Miri Pérez-Cabrero, asegurando su pase directo al duelo final. Miri, tercera clasificada, se despidió entre lágrimas y gratitud: “Me siento ganadora, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí”.
El enfrentamiento final entre Jessica y Rubén estuvo marcado por la igualdad absoluta. La audiencia vivió un auténtico ‘sorpasso’ en directo, con empates técnicos y una votación que oscilaba constantemente. Finalmente, Rubén Torres se alzó con la victoria, llevándose el cheque de 50.000 euros y el reconocimiento de sus compañeros, que aplaudieron su entrega durante toda la aventura.
Entre lágrimas y abrazos, el bombero celebró su triunfo con su pareja Laura. Mientras Laura Madrueño levantaba su brazo en la palapa, Jorge Javier Vázquez no podía ocultar su emoción: la edición más extrema de todas llegaba a su fin con una despedida vibrante que puso el broche de oro a un año histórico para el formato.
