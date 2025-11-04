Aitana rechaza actuar en ‘Operación Triunfo’ y explica los motivos de su “no”
La cantante confiesa que todavía no está preparada para volver a cantar en el escenario del talent show que la vio nacer
Carlos Merenciano
Aitana Ocaña ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a regresar como artista invitada al escenario de ‘Operación Triunfo’, el programa que la lanzó a la fama en 2017. La cantante, que siempre ha mantenido una relación especial con el formato, ha confesado que no está emocionalmente preparada para volver a cantar en el plató del talent show.
Durante una conversación reciente en el podcast 'Se regalan dudas', Aitana reconoció que su negativa no tiene nada que ver con el programa, sino con lo que le remueve personalmente. “Le decía a Noe que de mí vais a tener siempre lo que queráis, menos volver a cantar nunca en ese escenario, porque psicológicamente aún no lo tengo bien colocado”, explicó la artista, dejando entrever que su paso por el concurso todavía le genera un fuerte impacto emocional.
Su última actuación en el escenario de ‘OT’ fue en 2018, cuando presentó su primer single, 'Teléfono'. Aquella noche, visiblemente emocionada, no pudo contener la emoción, y no hizo una actuación perfecta, lo que la llevó a pedir disculpas públicamente horas después. “Siento no haber podido controlar mi emoción. Os quiero mucho y espero conseguir ser más fuerte poco a poco y poder superarlo... todo”, escribió entonces en sus redes sociales.
Desde entonces, Aitana ha construido una de las carreras más sólidas del pop español, pero su rechazo a regresar a ‘Operación Triunfo’ demuestra que la experiencia dentro del programa sigue siendo una de las etapas más intensas y difíciles de su vida. Pese a ello, la artista mantiene una estrecha relación con el equipo y los concursantes, y ha asegurado que seguirá apoyando el formato “desde fuera”.
