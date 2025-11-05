Estreno
'Gran Hermano' desvela las primeras imágenes de su casa y cerrará en su primera gala el casting definitivo
El reality comienza su edición número 20 de anónimos este jueves con nueva casa y Jorge Javier Vázquez y Nagore Robles al frente
Redacción Yotele
'Gran Hermano 20 ya es una realidad. El reality aterrizará este jueves en Telecinco con una nueva casa másgrande, luminosa y sostenible y dotada con recursos tecnológicos de última generación. Todo a partir de las 21:45 horas y además con la confirmación del casting completo de concursantes en el ambiente festivo, bullicioso y lleno de energía propio de una feria.
En un hito histórico, Jorge Javier Vázquez arrancará la edición por primera vez desde la espectacular casa de Tres Cantos y conectará con Nagore Robles en los exteriores del plató del reality, en los que se ha instalado una feria con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos protagonistas de la ‘vida en directo’. Con un casting abierto hasta ese momento, muchos de ellos serán sorprendidos con su proclamación como concursantes oficiales de ‘GH20’.
Además, en esta primera entrega podremos descubrir las primeras novedades de la edición, entre las que se encontrará un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.
'Uno de GH20’, el reality de Mediaset Infinity que acoge en directo desde hace semanas la convivencia de una serie de candidatos seleccionados del casting, anunciará esta noche en su gran final la decisión de la audiencia sobre quién de sus cuatro finalistas -Cristian, Daniela, Joon y La Jose- se proclama ganador y se convierte, así, en el segundo concursante oficial de ‘GH20’ tras Mamadou Sacko.
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- El hombre que no supo reinar
- Desaparecen' 3.767 paquetes de Amazon valorados en 200.000 euros en un envío de Alemania a España