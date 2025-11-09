En 'La roca'
Pilar Vidal, muy dura con Kiko Rivera tras su entrevista en 'De viernes': "No tiene vergüenza"
La periodista valoró el testimonio del hijo de Isabel Pantoja en 'De viernes'
Kevin Rodríguez
La entrevista de Kiko Rivera en 'De viernes' cuatro años después de su último testimonio en televisión ha generado multitud de reacciones. El hijo de Isabel Pantoja pidió perdón públicamente a su hermana, pero también indignó a Lydia Lozano por admitir infidelidades a Irene Rosales.
Esa multitud de titulares que Rivera dejó en el programa nocturno de Telecinco ha sido valorada por varios programas de la cadena, pero también de la competencia, donde Pilar Vidal se ha mostrado muy dura con el ex de 'Gran Hermano Vip'.
Durante su intervención en 'La roca', Vidal primero defendió a Irene de su nuevo romance, pues ya no está en una relación. Mientras, ha sido muy dura con el hermano de Isa Pi: "Kiko Rivera no tiene vergüenza ni la conoce porque después de las infidelidades, de lo infiel que ha sido, y tenga la desfachatez de hablar", dijo enfadada la periodista.
Para la colaboradora de Nuria Roca, que Kiko diga que el perdón de Irene a sus infidelidades degastaba la relación es inadmisible y crítico duramente las palabras del exconcursante de 'Supervivientes'.
