Memoria audiovisual
TVE y laSexta revisan el legado del franquismo en el 50º aniversario del 20-N con dos especiales sobre el dictador
Ambas cadenas programan dos especiales que analizan la muerte de Franco y las huellas que han perdurado hasta hoy
Carlos Merenciano
TVE prepara este jueves, 20 de noviembre, una programación especial bajo la marca "20-N: 50 años del gran cambio" para recordar la muerte de Francisco Franco y el inicio de la etapa democrática. La cobertura arranca el miércoles 19 con una edición inédita de 'La noche en 24 horas', que trasladará su emisión al Pazo de Meirás por primera vez en la historia de la televisión. Desde este enclave simbólico del franquismo, Xabier Fortes conversará con historiadores y analistas como Julián Casanova y Lorenzo Fernández Prieto, además del ministro Ángel Víctor Torres y el alcalde de Sada, Óscar Benito Portela. El espacio repasará la evolución del régimen y el contexto que rodeó los últimos días del dictador, con apoyo de imágenes del NODO.
El jueves 20, laSexta se sumará a la conmemoración con el especial 'El rastro de Franco', producción de 'Equipo de Investigación' presentada por Gloria Serra. El programa recorre distintos puntos del país —de Melilla a Zaragoza, de Barcelona a Burgos— para documentar los símbolos del franquismo que continúan visibles en calles, edificios religiosos, monumentos y espacios públicos. A través de grabaciones inéditas y archivo histórico, el formato analiza por qué algunos vestigios han sido retirados, otros se mantienen y otros intentan blindarse como patrimonio.
El reportaje profundiza en cuatro grandes bloques: los vestigios más frecuentes, las esculturas ecuestres, las cruces a los caídos y la conocida Pirámide de los Italianos en Burgos. Para ello recoge testimonios de expertos como Emilio Silva, Eduardo Ranz y Carlota Martínez Sáez, así como protagonistas de conflictos locales derivados de la aplicación de las leyes de memoria. La investigación dibuja un mapa actualizado del pasado que aún permanece en el espacio público.
Con estos especiales, RTVE y laSexta ofrecen dos miradas complementarias: una centrada en el contexto histórico que abrió la puerta a la democracia, y otra en los símbolos que, medio siglo después, siguen generando debate sobre cómo gestionar la memoria del franquismo en la España actual.
