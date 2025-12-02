Programa 13
Bombazo histórico en 'La isla de las tentaciones': Una pareja acude embarazada al programa y deja en shock a Sandra Barneda: "¿Pero qué locura es esta?"
Álvaro cuenta en la hoguera de las consecuencias con Mayeli que van a ser padres
Kevin Rodríguez
La novena edición de 'La isla de las tentaciones' vivió anoche uno de sus momentos más impactantes en Telecinco, cuando Álvaro reveló en la hoguera de consecuencias que Mayeli está embarazada. La pareja, ya marcada por infidelidades y tensiones, se enfrentó a un adiós explosivo tras la expulsión de ella por saltarse las normas en Villa Montaña. Sandra Barneda, visiblemente atónita, no pudo contener su indignación ante el secreto que habían guardado durante el programa.
En un momento de la hoguera, Álvaro, al borde del colapso emocional, confesó: "Estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que no he disfrutado de esta experiencia... Vamos a ser padres". Barneda, atónita, interrogó directamente a Mayeli: "¿Perdona? ¿Estás embarazada?". Tras un silencio tenso, Mayeli admitió la verdad, pero recriminó a su pareja: "Eso es algo que me corresponde decir a mí, no a ti. Es mi cuerpo". La presentadora, incrédula, les espetó: "¿Cómo se os ocurre venir embarazados a un reality como este? ¿Qué pretendíais?".
Mayeli, expulsada por irrumpir violentamente en la villa de los chicos, explicó su error: "Me he equivocado viniendo aquí sin decir nada al equipo. Quería ver si me quería de verdad, pero estoy hecha un mar de dudas". Álvaro, defendiéndose, reconoció el fallo: "Sé que no teníamos que haber venido, pero ha sido un regalo inesperado. Estoy locamente enamorado de ella". El joven, abrumado por las imágenes de sus roces con Erika, rompió a llorar y abandonó la hoguera, derrumbándose en la playa entre sollozos.
Antes del adiós, Mayeli se despidió de sus compañeras con disculpas: "Siento haber dado más de lo mismo, pido perdón por saltarme las normas". Álvaro también hizo lo propio en su villa. El programa, que ya había mostrado las grietas de su relación –infidelidad pasada de él y desconfianza mutua–, deja ahora a la audiencia con un interrogante: ¿podrá esta paternidad inesperada salvar su amor o será el fin definitivo?.
