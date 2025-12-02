Gala 11
'OT 2025' ofreció una emotiva y dura despedida con su expulsión y desveló a los primeros finalistas
Emoción desbordada en Prime Video: Olivia arrasa como favorita y finalista, mientras Guillo Rist sobrevive por los pelos al duelo final
Kevin Rodríguez
La Academia de 'Operación Triunfo 2025' vivió anoche una de sus noches más intensas con la Gala 11. Bajo la atenta mirada de Chenoa y el cuarteto de jueces formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, los concursantes se subieron al escenario para darlo todo en la recta final del concurso. El clímax llegaría con la expulsión de Crespo, uno de los favoritos del público por su flow inconfundible, quien se despidió con una interpretación vibrante de "Columbia" de Quevedo que dejó al plató en silencio.
El duelo entre Crespo y Guillo Rist fue el corazón de la velada. Tras semanas de tensión, el público decidió con un ajustado 55% de los votos: Guillo Rist se salvó in extremis, asegurando su pase a la semifinal, mientras Crespo, visiblemente emocionado, abandonó la Academia entre abrazos y aplausos. "He dado todo lo que tenía, y me voy con la cabeza alta", declaró el concursante al borde de las lágrimas, recordando sus momentos icónicos como los graves potentes que tanto han marcado sus actuaciones. Noemí Galera, directora de la Academia, no pudo contener la emoción: "Crespo, has sido un torbellino de energía que iluminó esta edición".
Por su parte, Olivia se coronó como la reina indiscutible de la gala, logrando la hazaña de ser tanto la favorita del público como la concursante con la mejor media de puntuaciones del jurado. Su versión de un clásico pop, cargada de vulnerabilidad y potencia vocal, encandiló a todos y le valió el pase directo a la final del 15 de diciembre. Junto a ella, Cristina y Claudia Arenas completaron el trío de oro, con actuaciones que fusionaron técnica impecable y carisma natural. Claudia, en particular, brilló con un tema que resaltó sus agudos cristalinos, consolidándose como una de las voces más versátiles de la edición. Por último, los profesores eligieron a Guille como finalista.
La mecánica de la gala innovó al reemplazar las nominaciones tradicionales por puntuaciones directas del jurado, elevando la presión sobre los concursantes restantes. Tinho y Guillo Rist ahora se jugarán el quinto y último billete a la final en la semifinal del próximo lunes 8 de diciembre, una gala sin expulsiones que servirá de preludio a la gran final.
