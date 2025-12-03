Esperada vuelta
Telecinco anuncia el inminente regreso de Lydia Lozano en el momento más delicado de salud de su marido Charly
La colaboradora vuelve a pantalla tras ausentarse semanas por el ingreso en hospital de su pareja, que sufre complicaciones graves tras una infección
Carlos Merenciano
Telecinco ha confirmado que Lydia Lozano volverá a la pantalla esta misma noche como analista en ‘El precio de la corona’, el especial en directo que conducirá Santi Acosta para analizar el impacto de las memorias del rey Juan Carlos I y las revelaciones que rodean su figura. La cadena ha incluido a Lozano en la lista de colaboradores que valorarán el documental emitido durante la noche, junto a Javier Chicote, Eduardo Inda, Sonia Ferrer, Álvaro García Pelayo, Alejandro Entrambasaguas y María Jamardo.
Su regreso llega en un momento especialmente complicado a nivel personal. Su marido, Charly, continúa ingresado desde hace semanas debido a una grave complicación derivada de una operación de espalda. Según la propia periodista, la intervención desencadenó una infección bacteriana que terminó afectando al corazón y obligó a una cirugía urgente. “El mundo de las bacterias es así… hay otra bacteria y no sabemos”, explicó recientemente, visiblemente afectada, sobre la incertidumbre de la evolución médica.
Estas circunstancias han mantenido a Lozano alejada de sus compromisos profesionales. De hecho, ha faltado a varias entregas de ‘¡De viernes!’, donde participa como colaboradora habitual, para permanecer junto a su marido en el hospital. En su ausencia, el programa ha trasladado públicamente mensajes de ánimo y respeto por la situación que atraviesa.
Pese a todo, Telecinco confirma ahora que Lozano volverá a ocupar su silla en ‘El precio de la corona’, en una noche marcada por testimonios inéditos y por la presencia en plató de Miguel Ángel Revilla y Pilar Eyre, además de declaraciones inéditas de Queca Campillo, quien mantuvo una relación con el rey emérito durante tres décadas.
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España