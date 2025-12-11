Jara Llenas-García, viróloga, a David Broncano: "Cuando sabes que tienes el virus, te tratas y puedes tener una vida plena"
La experta acudió a La Revuelta para matizar las afirmaciones hechas días antes por el actor y director Eduardo Casanova sobre el VIH
Kevin Rodríguez
La semana pasada Eduardo Casanova puso sobre la mesa el VIH en 'La revuelta'. Sin embargo, lo hizo con algunas impresiciones que desataron una polémica.
Por eso, el miércoles 10 de diciembre, el programa de David Broncano dedicó un espacio a la viróloga Jara Llenas-García para que explicara mejor los conceptos.
La científica comenzó agradeciendo el espacio al programa y también que Eduardo Casanova hablase sobre el tema: "Dijo muchas cosas que estaban muy bien", pero la también vicepresidenta de SEISIDA matizó. "Es indiscutible, científicamente probado. Quienes tienen VIH y toman el tratamiento (…), no transmiten el virus por vía sexual", comentó, añadiendo Jara Llenas-García que, para poder alcanzar el riesgo de trasnmisión cero, es necesrio que "todos los que somos, o hemos sido, sexualmente activos" se sometan a la prueba.
"Sin tratamiento, se transmite la infección"
"Cuando sabes que lo tienes, te pones en tratamiento y puedes tener una vida plena. Si no está en tratamiento, no es indetectable y transmite la infección", señaló por último animando a la gente que ve el programa de David Broncano a hacerse la prueba "como nos hacemos la del colesterol", porque "si consiguiéramos que todo el mundo se diagnosticase y estuviese en tratamiento, acabaríamos con la epidemia", sentención Jara Llenas-García.
