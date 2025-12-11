Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónReivindicaciones profesoresViolencia machista CatarrojaReforma Plaza AyuntamientoPuente Massanassa-CatarrojaNovela SaguntViróloga VIHEntrenador Ávila
instagramlinkedin

Jara Llenas-García, viróloga, a David Broncano: "Cuando sabes que tienes el virus, te tratas y puedes tener una vida plena"

La experta acudió a La Revuelta para matizar las afirmaciones hechas días antes por el actor y director Eduardo Casanova sobre el VIH

La viróloga Jara Llenas-García, con David Broncano en La Revuelta de TVE.

La viróloga Jara Llenas-García, con David Broncano en La Revuelta de TVE. / TVE

Kevin Rodríguez

Tenerife

La semana pasada Eduardo Casanova puso sobre la mesa el VIH en 'La revuelta'. Sin embargo, lo hizo con algunas impresiciones que desataron una polémica.

Por eso, el miércoles 10 de diciembre, el programa de David Broncano dedicó un espacio a la viróloga Jara Llenas-García para que explicara mejor los conceptos.

La científica comenzó agradeciendo el espacio al programa y también que Eduardo Casanova hablase sobre el tema: "Dijo muchas cosas que estaban muy bien", pero la también vicepresidenta de SEISIDA matizó. "Es indiscutible, científicamente probado. Quienes tienen VIH y toman el tratamiento (…), no transmiten el virus por vía sexual", comentó, añadiendo Jara Llenas-García que, para poder alcanzar el riesgo de trasnmisión cero, es necesrio que "todos los que somos, o hemos sido, sexualmente activos" se sometan a la prueba.

Noticias relacionadas y más

'La revuelta'

Jara Llenas-García, viróloga, en 'La revuelta' de David Broncano. / LA 1

"Sin tratamiento, se transmite la infección"

"Cuando sabes que lo tienes, te pones en tratamiento y puedes tener una vida plena. Si no está en tratamiento, no es indetectable y transmite la infección", señaló por último animando a la gente que ve el programa de David Broncano a hacerse la prueba "como nos hacemos la del colesterol", porque "si consiguiéramos que todo el mundo se diagnosticase y estuviese en tratamiento, acabaríamos con la epidemia", sentención Jara Llenas-García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents