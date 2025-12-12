Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE

Hace unas semanas, RTVE anunció que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serían los presentadores de las campanadas de este año, que la cadena retransmite desde la Puerta del Sol. Pero solo unos días después, el 'showman' y presentador de televisión anunciaba un parón profesional debido a la carga de trabajo acumulada, por prescripción médica.

"Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño", comunicaba entonces sobre su baja, que afectaba al programa de TVE 'Futuro imperfecto', al espacio de la Cadena SER 'Nadie sabe nada' y a su función teatral 'El Tenoriu'.

Anuncio en Instagram

Pero el parón se ha alargado y le obligará a renunciar también a las campanadas, tal y como acaba de anunciar el propio Buenafuente en un vídeo de Instagram.

"Tuve un episodio de estrés, algo muy común en una sociedad como esta un poco acelerada, en mi caso con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo, radio, cine, televisión, teatro..." comienza explicando su baja Buenafuente. "Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar. Y así lo hice", continúa.

"No quiero forzarme"

"Esto es un poco lento, si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo", confiesa. "Por consiguiente, no va a ser posible hacer las campanadas. No quiero forzarme para hacer un trabajo de un día. Hay que volver bien", asegura el 'showman', que aprovecha el vídeo para dar las gracias: "A todos los profesionales que me están ayudando, y a toda la gente que me rodea y me está dando un cariño increíble, y por el respeto por la situación".

Tampoco se olvida de la tele pública ni de la SER: "Gracias a TVE por el apoyo desde el primer minuto. No es fácil parar una maquinaria de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado, y eso es muy importante. Y también a la SER por 'Nadie sabe nada'", incide. "Que una compañía para la que trabajas no te haga sentir culpable ni arrugue la nariz es importantísimo", valora.

Apoyo de TVE

RTVE también ha detallado en X los motivos de este cambio de última hora, asegurando que Buenafuente "deberá alargar su periodo de descanso y el parón de su agenda profesional". "Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales", ha subrayado.

"Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las campanadas de TVE", ha señalado la Corporación, que ha agradecido "la comprensión, el cariño y el respeto" y le ha transmitido su "apoyo más sincero".