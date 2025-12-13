Audiencias 12/12/2025
'La Voz' lidera con fuerza su última semifinal y 'De viernes' baja con su trío de invitados
En La 1, el cine sigue sin atrapar al público, pero al menos le sirve para ser tercera opción
Redacción Yotele
'La Voz' emitió anoche su última semifinal mejorando con nota los registros obtenidos en el último mes. El talent show que presenta Eva González lideró con un gran 14,2% y 1.108.000 espectadores.
Por su parte, 'De viernes' no acierta con su trío de invitados formado por Fedra Lorente, Jessica Bueno y José María Almoguera y pierde ocho décimas en una semana hasta quedarse con un 10,9% y 847.000 seguidores.
En cuanto al resto de ofertas nocturnas, La 1 sigue sin dar con la tecla con el cine, pero al menos es tercera opción con un 8,7%, el cine de Cuatro logra un 6,1% y cierra el ránking el nuevo reportaje de 'Equipo de Investigación' con un 5,8%.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 14,2% y 1.108.000
Telecinco
De viernes: 10,9% y 847.000
La 1
Plan de c1ne: Skyfall: 8,7% y 857.000
Cuatro
First Dates: 7,1% y 774.000
El Blockbuster: Liga de la Justicia: 6,1% y 591.000
laSexta
laSexta Clave: 4,2% y 441.000
laSexta Columna: 5,8% y 634.000
Equipo de Investigación: 5,8% y 602.000 / 4,4% y 346.000
La 2
Plano general: 1,9% y 207.000
Historia de nuestro cine: 3,1% y 271.000
LATE NIGHT
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 8,9% y 229.000
La 1
Plan de C1ne 2: El mañana nunca muere: 7,1% y 323.000
Cine: La tierra prometida: 6,5% y 144.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,9% y 279.000 / 5,9% y 163.000
Cuatro
Cine Cuatro: El caballero oscuro: 4,8% y 189.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,8% y 1.218.000
Y Ahora Sonsoles: 9% y 730.000
Pasapalabra: 19,8% y 1.869.000
La 1
Directo al grano: 10,9% y 925.000
Valle Salvaje: 10,6% y 848.000
La promesa: 11,5% y 924.000
Malas lenguas: 12,1% y 1.042.000
Aquí la tierra: 13,1% y 1.257.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,6% y 717.000
El diario de Jorge: 9,5% y 766.000
Agárrate al sillón: 8,5% y 783.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,3% y 532.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,7% y 464.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 481.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 461.000
La 2
Saber y ganar: 2,3% y 202.000 / 5,7% y 517.000
Grandes Documentales: 3,5% y 300.000
Malas lenguas: 7,2% y 580.000
Reformas extraordinarias de George Clarke: 1,5% y 129.000
Los conciertos de La 2: 1,2% y 126.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,8% y 260.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,1% y 657.000
La ruleta de la suerte: 21,7% y 1.468.000
La 1
La Hora de La 1: 16,6% y 304.000
Mañaneros 360: 16,8% y 494.000 / 11,3% y 854.000
laSexta
Aruser@s: 14,4% y 201.000 / 16,2% y 331.000
Al Rojo Vivo: 8,6% y 296.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,8% y 147.000
El programa de Ana Rosa: 12,8% y 309.000
Vamos a ver: 9,3% y 562.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,5% y 9.000 / 1% y 18.000 / 2,3% y 48.000
En boca de todos: 7,5% y 222.000
La 2
El cazador: 1,6% y 97.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.129.000
Telediario 1: 14,4% y 1.310.000
Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 834.000
laSexta Noticias 14H: 7,9% y 610.000
Noticias Cuatro 1: 7,2% y 487.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20,7% y 2.213.000
Telediario 2: 12,9% y 1.373.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 786.000
laSexta Noticias 20H: 6,5% y 595.000
Noticias Cuatro 2: 5,8% y 526.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,1%).
Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).
