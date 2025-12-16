Cristina se impone en una final de infarto y gana 'Operación Triunfo 2025'
La concursante se alza con la victoria tras una gala marcada por las actuaciones decisivas y una última votación muy ajustada
Carlos Merenciano
'Operación Triunfo 2025' ya tiene ganadora. Cristina se proclamó vencedora de la edición tras una gala final emitida en directo en España y en seis países de Latinoamérica a través de Prime Video. La decimotercera gala puso el broche definitivo a una temporada seguida por miles de espectadores.
La noche arrancó con los cinco finalistas interpretando el tema grupal de la semana antes de dar paso a las actuaciones individuales. Tras ese primer bloque, se conocieron los dos concursantes menos votados por la audiencia: Claudia Arenas quedó en quinta posición y Guille Toledano finalizó en cuarto lugar, quedando ambos fuera de la lucha final por el triunfo.
Con los contadores reiniciados, el público decidió entre los tres aspirantes restantes: Cristina, Olivia y Tinho. Para facilitar la elección, los tres volvieron a interpretar las canciones con las que se presentaron en la Gala 0, reviviendo así sus primeros pasos en la Academia. Antes del desenlace, los 16 concursantes de la edición se reunieron sobre el escenario para estrenar el himno de la temporada, 'Ese lugar'.
El momento decisivo llegó con Chenoa al frente del escenario. Primero anunció el nombre del tercer clasificado, Tinho, y acto seguido desveló el resultado final: Cristina se convertía en la ganadora de 'Operación Triunfo 2025' con el 46,3% de los votos, por delante de Olivia, que obtuvo la segunda posición. La gala concluyó con una lluvia de confeti y la presencia de Naiara, vencedora de la edición anterior, poniendo el cierre a una temporada que ya tiene nueva triunfadora.
