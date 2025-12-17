En 'Y Ahora Sonsoles'
Óscar Casas se sincera con Sonsoles sobre cómo ha sido trabajar con Ana Mena: "Muy fácil, es una artista"
El actor ha visitado las instalaciones de Antena 3 para promocionar la película Ídolos
Kevin Rodríguez
Tenerife
Óscar Casas visitó esta tarde el plató de Sonsoles Ónega en Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos y repasar su hasta ahora exitosa trayectoria como actor.
El cuarto de los cinco hermanos Casas también ha dejado momentos más íntimos, como algunas confesiones sobre Ana Mena, con quien además de compartir ahora vida sentimental, trabajó en la película Ídolos.
"Trabajar con ella ha sido muy fácil", confiesa el protagonista de 'El gran salto'. "Es una artista de los pies a la cabeza", añade el actor. Por último, el joven elogia el trabajo de la cantante a pesar de no tener experiencia en interpretación: "Ella antes de salir al escenario se transforma".
- Una empresa de Marruecos compra el 45 % del negocio de terminales de Boluda
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Un rascacielos de 108 metros de altura dominará la Marina de València
- La intensa lluvia inunda calles en Catarroja
- El 'Chernóbil de Campanar' arrastraba dos décadas de bloqueo