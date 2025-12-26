Mensaje de Nochebuena
El discurso del Rey frena (por la mínima) su caída de audiencia
Cataluña es donde el mensaje de Felipe VI tiene menor seguimiento y el mensaje firma sus cuotas más altas en Andalucía
Marisa de Dios
Las novedades para modernizar el tradicional discurso del Rey en Nochebuena (como la opción de hacerlo de pie) parece que han tenido sus frutos. La emisión, donde Felipe VI enfatizó la necesidad de proteger la "convivencia democrática", subió ligeramente de audiencia respecto al 2024 y frenó (aunque por la mínima) la caída de los últimos años.
El mensaje fue transmitido por las principales cadenas de televisión españolas, como TVE, Atresmedia y Mediaset. Según la consultora Barlovento Comunicación, un total de 29 canales lo ofrecieron en 'simulcast'.
El discurso de Felipe VI congregó frente a la pequeña pantalla a 5.921.000 espectadores, lo que supone una mejora de 13.000 seguidores respecto a 2024 (5.908.000). El mensaje también aumentó su cuota de pantalla y llegó al 65,7% frente al 62,4% del pasado año.
El mejor dato, en 2020
Sin embargo, se queda lejos del máximo histórico del año 2020 con 10.760.000 telespectadores, motivado por la pandemia. Desde entonces no había dejado de bajar.
Por cadenas, La 1 fue la cadena preferida para seguir las palabras de Felipe VI. En la tele pública tuvo una audiencia de 2.171.000 espectadores de media y el 24,1% . Por detrás quedaron Antena 3 (1.468.000 y 16,3%) y Telecinco (536.000 y 5,9%).
El número de espectadores únicos del discurso fue de 6.704.000, lo que significa el 14,7% de la población de España. La audiencia en VOSDAL (el mismo día 24 pero no en directo) fue de 128.000 personas, por lo que la audiencia media totalizada en lineal más diferido fue de 6.049.000 espectadores.
La menor audiencia, en Catalunya
Por regiones, el mensaje firma sus cuotas más altas en Andalucía (66,4%), Galicia (70%), Madrid (75,6%), Comunidad Valenciana (74,3%), Castilla La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Asturias (72,6%), Murcia (81,4%) y Castilla León (76%). Catalunya es donde tuvo menor seguimiento, con un 40,8%.
Según Barlovento Comunicación, estos son los resultados del discurso del Rey desde que en 2014 Felipe VI tomara el relevo de Juan Carlos I:
- Año 2014: 8.239.000 y 73,4%
- Año 2015: 6.658.000 y 65,0%
- Año 2016: 5.822.000 y 57,6%
- Año 2017: 8.139.000 y 65,7%
- Año 2018: 7.944.000 y 70,6%
- Año 2019: 7.537.000 y 65,1%
- Año 2020: 10.470.000 y 70,3%
- Año 2021: 7.906.000 y 64%
- Año 2022: 6.761.000 y 65,3%
- Año 2023: 6.044.000 y 64,1%
- Año 2024: 5.908.000 y 62,4%
- Año 2025: 5.921.000 y 65,7%
