Rosalía, ¿la gran estrella de las Campanadas de RTVE?

RTVE confirmó hace poco más de una semana que Chenoa y Estopa sustituirían a Silvia Abril y Andreu Buenafuente al frente de las Campanadas. Poco después, la cadena pública anunció en su nueva apuesta musical que La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero de nuevo al frente del grupo, presentaría su nueva canción desde San Sebastián. Ahora, José Pablo López, presidente de RTVE, ha informado en su perfil de X de todo lo que ofrecerá la corporación para recibir el año 2026 y ha dejado una puerta abierta a una sorpresa todavía por confirmar... ¿una actuación de Rosalía?

"¿Pensabais que ya estaba todo cerrado para esta Nochevieja en RTVE? ¡Error! (sigue hasta el final del mensaje)", ha confirmado López. Antes de la retransmisión a medianoche de las uvas, La 1 ofrecerá un especial para inaugurar La Casa de la Música y el 70º aniversario de TVE. Además de La Oreja de Van Gogh, también estarán Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona, desde lo alto de El Pirulí; Nicki Nicole, desde Pedraza; Lola Índigo, desde La Alhambra en Granada; Amaia, desde el Monasterio de Iratxe en Navarra, y Ana Torroja, desde el Museo Reina Sofía en Madrid.

"Pero en esta lista falta alguien..... para que se complete La Casa de la Música...... ¿alguna apuesta?", añade el presidente de RTVE en su publicación. Rápidamente, todos los rumores han empezado a apuntar hacia Rosalía, que podría haber grabado una intervención para despedir el año desde Barcelona. Esta aparición no sorprendería, ya que la artista ha tenido una especie de exclusividad televisiva con la cadena pública desde el lanzamiento de nuevo disco, 'Lux'.

La 'motomami' eligió La 1, en concreto, el programa 'La Revuelta' de David Broncano, para conceder su primera entrevista televisada en España en la promoción de su álbum. Después, la intérprete catalana también tuvo un encuentro con Carlos del Amor en el Museo del Prado, para el 'Telediario', y TVE se convirtió en la única cadena de televisión española que consiguió una entrevista de la artista de Sant Esteve Sesrovires. Además, la cantante también se citó en Radio 3, en una entrevista a cargo de la periodista Leyre Guerrero, perteneciente a RNE, también de la corporación pública.