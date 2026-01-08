Programa especial
Marta Flich, Gonzalo Miró y Cintora saltan por sorpresa al prime time de TVE con ‘Directo a la gente’
La 1 traslada su apuesta por la actualidad a la noche con un especial en directo que abordará los grandes asuntos nacionales e internacionales
Carlos Merenciano
TVE refuerza su estrategia informativa en este arranque de año con un movimiento inesperado: el desembarco en prime time de 'Directo a la gente', un especial en directo que llevará a Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora a la franja estrella de La 1. La cadena busca explicar la actualidad con contexto, pluralidad y conexiones en tiempo real en una noche marcada por la incertidumbre informativa.
Flich y Miró se encargarán de conducir los grandes bloques del programa: coordinarán conexiones en directo, entrevistarán a protagonistas y expertos y ofrecerán la última hora de los temas que dominan la agenda. Por su parte, Cintora asumirá la moderación de la mesa de análisis y debate, integrada por voces diversas del ámbito político, periodístico y social, con el objetivo de confrontar ideas desde el rigor.
El especial contará con un despliegue de reporteros sobre el terreno, con conexiones en directo desde la frontera de Venezuela y desde Groenlandia, además de un seguimiento exhaustivo de los principales asuntos de la política y la sociedad españolas. Todo ello se realizará desde el plató de 'Directo al Grano', que adaptará su escenografía y línea gráfica para esta cita nocturna.
El salto al prime time llega en una semana especialmente dulce para la actualidad de RTVE. 'Directo al Grano' ha firmado récords recientes y se ha consolidado como líder en su franja, mientras 'Malas lenguas' también ha alcanzado sus mejores datos históricos entre La 2 y La 1. Con ‘Directo a la gente’, la corporación traslada ese éxito de las tardes a la noche y redobla su apuesta por una información en directo que conecte con la audiencia en un momento clave del calendario informativo.
