Telecinco consigue lo impensable: una colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' se cambia de canal para responder a su última polémica en '¡De viernes!'

Rocío Flores hablará por primera vez en televisión después de que la justicia le haya dado la razón en la demanda interpuesta contra los responsables del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva' por un delito de revelación de secretos. Lo hará este viernes, a partir de las 22:00 horas, en el ‘Scoop’ de ¡De Viernes!, donde ofrecerá una entrevista de varias horas en la que relatará cómo ha vivido estos años marcados por la exposición mediática y el silencio obligado.

Según avanza el programa, la nieta de Rocío Jurado se emociona al explicar el impacto personal de la sentencia, que reconoce una grave vulneración de su intimidad. Rocío Flores detallará el sufrimiento acumulado, las secuelas psicológicas que le ha dejado el proceso y el alivio que ha supuesto sentirse, por fin, respaldada por la justicia tras años de críticas públicas.

La entrevista también abordará un episodio especialmente delicado: el encuentro que mantuvo el pasado verano con su madre, Rocío Carrasco, durante el juicio. Por primera vez, Rocío Flores explicará qué ocurrió realmente entre ambas, si llegaron a intercambiar palabras y cómo vivió la decisión de su madre de testificar en su contra.

Pero lo más destacado de la noche llega con un cambio de cadena. Ana Obregón, que habitualmente colabora con Sonsoles Ónega en Antena 3, responderá a las críticas recibidas tras su reciente portada con su nieta y aclarará la polémica surgida a raíz de un artículo de The New York Times que la vinculaba con Jeffrey Epstein, además de actualizar el estado de su excuñada Paloma Lago tras el archivo de una denuncia por presunta agresión sexual.

Por su parte, Raquel Mosquera se sentará en plató para explicar los motivos reales por los que su marido se encuentra en prisión y cómo está afrontando uno de los momentos más duros de su vida.