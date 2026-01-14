Gala 2
¿Oleada de abandonos en 'GH DÚO'? Tres concursantes amagan con abandonar la casa: "¡Yo me voy!"
El 'reality' afrontará este jueves el futuro de hasta tres concursantes que ya han amenazado con abandonar por la falta de armonía en la convivencia
Kevin Rodríguez
Telecinco ya está calentando motores para la segunda gala de'‘GH Dúo', que se emitirá este jueves 15 de enero, y lo hace con una de esas tramas a las que el público no puede resistirse: la posibilidad de un abandono triple dentro de la casa. Según ha adelantado la cadena, la convivencia se ha vuelto tan tensa que varios concursantes se estarían planteando seriamente decir adiós al concurso antes incluso de que comience la gala.
El foco mediático y televisivo está, una vez más, puesto sobre Cristina Piaget, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ que se ha convertido en la gran protagonista —y polémica— de esta edición. La modelo ha protagonizado numerosos enfrentamientos con sus compañeros, lo que, al parecer, ha llevado a más de uno al límite de su paciencia.
Entre los que habrían activado ese “superprotocolo de abandono” se encuentran nombres como Carmen Borrego, Sonia Madoc y Carlos Lozano, todos visiblemente afectados por la situación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Algunos han sido muy claros en sus declaraciones tras las cámaras, dejando caer que si la dinámica actual no cambia, preferirían marcharse antes que seguir la convivencia.
Además de esta posible salida múltiple, Telecinco también ha promocionado otras claves de la gala, como las primeras nominaciones del concurso o la llegada de nuevos concursantes que podrían dar un giro más al juego. La duda ahora es si la cadena logrará mantener el pulso de la audiencia con este foco en los conflictos internos, o si la tensión dentro de la casa se traducirá en algo mucho más contundente la próxima noche de ‘GH Dúo’.
