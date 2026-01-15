En Canal Sur
Susto con Jordi Évole, que sufrió un nuevo episodio de su enfermedad en directo en su vista a Juan y Medio: "¿Estás bien?"
El presentador acudió a Canal Sur para promocionar la nueva temporada de 'Lo de Évole' y una broma de Juan y Medio le provocó el ataque
Kevin Rodríguez
Jordi Évole acudió ayer al programa 'La tarde aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur y provocó un pequeño susto en el plató cuando sufrió en directo un nuevo episodio de su enfermedad, la cataplexia.
El rostro de laSexta, que estas semanas ha destacado por su polémica con Juan del Val, visitó el canal andaluz para promocionar la nueva temporada de 'Lo de Évole' y un comentario de Juan y Medio desató su ataque.
"¿Estás bien? No te rías más", le pidió el comunicador andaluz viendo cómo su invitado perdía momentáneamente tono muscular. Una vez, recuperado Évole se reía y admitía: "Sé que cuando quedo con Juan estas cosas pueden pasar".
Tras el programa, el presentador catalán destacó este momento en sus redes, tomándose con humor lo que había sucedido: "Mi momento favorito del año. Cuando voy a Canal Sur y Juan y Medio hace alguna tontería. Y a mí me da una cataplexia. Qué risa, por favor".
