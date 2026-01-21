La desgarradora razón por la que Antonio Canales abandonó ‘GH Dúo’: muere su hermano pequeño

La inesperada salida de Antonio Canales de 'GH Dúo' ha sido uno de los momentos más impactantes de esta edición del reality de Telecinco. El artista sevillano, que estaba concursando junto a Raquel Salazar, comunicó su marcha a través de la organización del programa que informó de que su participación había llegado a su fin “por causa de fuerza mayor ajena al programa”.

Según ha podido confirmar la prensa del corazón, el motivo de esta decisión tan abrupta y dolorosa ha sido el fallecimiento de su hermano pequeño, Francisco Javier Gómez de los Reyes, mientras Canales se encontraba dentro de la casa de Tres Cantos. La familia se puso en contacto con la producción para transmitir la trágica noticia y permitirle así desplazarse inmediatamente a Sevilla.

Tras abandonar el concurso, el bailaor se trasladó junto a sus allegados al tanatorio en la capital hispalense para despedirse de su hermano. Allí se organizó un responso en su memoria, al que acudieron familiares y amigos más cercanos para rendir homenaje a la víctima. La pérdida ha dejado consternado al entorno de Canales y ha sacudido también a sus compañeros dentro de 'GH Dúo', que han mostrado su apoyo desde el programa y en redes.

Desde Telecinco han trasladado públicamente su apoyo al artista en estos momentos tan duros: "Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de GH Dúo siempre estará abierta para él", reza el comunicado emitido por la dirección del espacio, que ha querido dejar claro que la salida del bailaor no responde a ninguna situación interna del concurso, sino a este terrible episodio personal.