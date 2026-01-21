Un fallo técnico en directo deja a Sonsoles Ónega en negro y con la palabra en la boca: "De repente hemos visto a Los Simpson"

La presentadora Sonsoles Ónega vivió este miércoles un momento inesperado en pleno directo de 'Y Ahora Sonsoles' en Antena 3 cuando, en plena información sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, la emisión se fue completamente a negro sin previo aviso.

Todo ocurrió cuando Salvador García‑Ayllón, profesor de ingeniería civil, estaba analizando las posibles causas del accidente y, de repente, la imagen del programa desapareció mientras aún se escuchaba al experto con interferencias evidentes.

Durante 17 segundos los espectadores vieron un clip de Los Simpsons de un anuncio de Neox, hasta que finalmente Antena 3 logró recuperar la señal y Ónega respiró aliviada: "Ya hemos vuelto", celebró.

Ya con todo restablecido, la presentadora explicó lo ocurrido al público: "Disculpen porque, de repente, hemos visto a Los Simpsons. Hemos perdido la emisión durante unos segundos. ¡Qué susto, por Dios!", antes de dar paso de nuevo a los expertos para continuar con el debate.