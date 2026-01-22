TVE empieza a promocionar 'Al margen de todo', su nuevo espacio de humor con Dani Rovira

RTVE ya ha comenzado a calentar motores para el estreno de ‘Al margen de todo’, el nuevo espacio de humor de Dani Rovira. La cadena pública ha lanzado su primera promoción, un vídeo breve que marca el tono del programa y confirma que su llegada a La 1 es inminente.

En el avance, Rovira aparece deambulando por el plató mientras el equipo técnico trabaja en los últimos detalles. El presentador se ofrece a echar una mano, pero es ignorado. La escena, construida desde la comedia y la autoironía, concluye con una pregunta cargada de intención: “¿Aquí tampoco hago falta?”.

Más allá de este primer teaser, RTVE mantiene el hermetismo sobre la fecha exacta de estreno y el día que ocupará en la parrilla. Sí está confirmado que se tratará de un show de humor semanal en prime time, producido por la corporación pública junto a El Terrat, y que contará con colaboradores vinculados al mundo de la comedia y la interpretación, cuyos nombres aún no se han anunciado.

El proyecto supone el regreso de Rovira a RTVE tras su etapa al frente de ‘La Noche D’ y varias colaboraciones puntuales en la cadena en los últimos años. Su vuelta se produce, además, en un momento de reajuste del entretenimiento nocturno, coincidiendo con el cierre de ‘Late Xou’ y la salida de Marc Giró hacia laSexta.

Con ‘Al margen de todo’, RTVE refuerza su apuesta por el humor como uno de los pilares de su prime time y recupera a uno de los rostros más populares del panorama audiovisual español, que en los últimos años se había centrado más en la ficción que en el entretenimiento.