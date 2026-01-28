Carlos Sobera se abre por completo y habla de la guerra de audiencias con ‘La ruleta de la suerte’: “Querían que lo presentara yo”

El estreno de la nueva etapa de ‘El precio justo’ en Telecinco ha llegado acompañado de una reflexión poco habitual en televisión. Carlos Sobera ha hablado abiertamente, en una entrevista con El Confidencial, sobre el reto que supone enfrentarse a uno de los formatos más consolidados de la parrilla: ‘La ruleta de la suerte’.

“Está muy complicado, sobre todo porque se ha establecido un vínculo muy fuerte entre el público y ‘La ruleta’”, reconoce Sobera, poniendo el foco en los hábitos de la audiencia. El presentador subraya que cambiar costumbres televisivas es una tarea lenta: “Para que alguien deje de ver ‘La ruleta’ y te vea a ti, tienes que ofrecer algo muy apetecible. Pero, sinceramente, creo que esa no es la lucha”.

Lejos de plantear una confrontación directa con el espacio que conduce Jorge Fernández, Sobera explica que la estrategia pasa por otro camino: “Lo que se intenta con ‘El precio justo’ es crear un hábito distinto y atraer a un público que habitualmente no está con nosotros a esa hora”. Aun así, admite la realidad del contexto: “Puede haber espacio para los dos, pero vencer a ‘La ruleta’ es muy complicado”.

El presentador recuerda, además, su vínculo personal con el concurso rival. “Yo estaba en Antena 3 cuando se compró ‘La ruleta’. Querían que la presentara yo, pero no podía”, rememora. Finalmente, el formato acabó en manos de Fernández, algo que Sobera ya intuía que sería un proyecto a largo plazo: “Le dije: ‘vas a estar en la franja del mediodía 25 años, como poco’. Pues bueno, lleva 21”.