El esperado final de 'Outlander' ya tiene fecha de estreno

La última temporada de 'Outlander', todo un fenómeno televisivo global y una de las series más exitosas y relevantes desde su estreno en 2014, ya tiene fecha de salida. Y no falta nada. Ocho temporadas y 101 episodios, la historia de Claire y Jamie llega a su fin tras cautivar al público durante más de una década, con una apasionada base de seguidores obsesionada con esta icónica historia de amor. Como una de las primeras series en adoptar una perspectiva centrada en las mujeres, ayudó a transformar el panorama televisivo de manera poderosa y duradera, sentando las bases para una oleada de adaptaciones de libros a la pantalla con mujeres en el centro de la narración.

¿Qué esperar de la nueva temporada?

El tráiler final de la serie insinúa momentos tan conmovedores como desgarradores para la familia Fraser, con el regreso y la reunión de varios rostros conocidos. Una profecía devastadora, en forma del libro de Frank Randall que predice la muerte de Jamie, sacude a la familia hasta lo más profundo. Sabiendo que en el pasado no han podido alterar la historia, los Fraser se enfrentan a la pregunta de si el destino de Jamie está sellado.

Frame de la octava temporada de Outlander. / Movistar+

Y es que en esta octava temporada, que dará comienzo el 7 de marzo en Movistar, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años que estuvieron fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, lo que es más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge no ha hecho más que comenzar.

Reparto

Junto a Caitríona Balfe como Claire Fraser y Sam Heughan como Jamie Fraser, completan el reparto Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como Young Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray. Entre las nuevas incorporaciones: Kieran Bew ('La Casa del Dragón') como el capitán Charles Cunningham; Frances Tomelty ('La mujer en la pared'), como Elspeth Cunningham, madre de Charles, y Carla Woodcock ('Such Brave Girls'), como Amaranthus Grey, otra figura completamente nueva en la saga.