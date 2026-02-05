Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Uclés responde a Pérez-Reverte tras su rechazo a las jornadas sobre la Guerra Civil: "No puede vetar a alguien que no quiere ir"

El escritor respondió con humor a la tensión surgida tras su renuncia a unas jornadas sobre la Guerra Civil y las críticas del autor de 'Alatriste'.

'La revuelta' / LA 1

Kevin Rodríguez

Tenerife

David Uclés visitó anoche 'La Revuelta,'el programa de David Broncano en La 1, para hablar de su nuevo libro La ciudad de las luces muertas y no pudo esquivar la polémica reciente con Arturo Pérez-Reverte, que había estallado tras su decisión de no acudir a unas jornadas culturales en Sevilla.

En tono distendido, el autor de novela relató cómo se produjo el desencuentro y bromeó sobre la situación: “Ahora me odian y me han vetado, pero no puede vetar a alguien que no quiere ir a un sitio”, dijo provocando las risas del público.

Uclés explicó que declinó la invitación a las jornadas tituladas “1936: la guerra que todos perdimos” porque no compartía el lema del evento, defendiendo que “La sufrimos todos, pero no la perdimos todos”, tras dedicar 15 años de investigación a la Guerra Civil.

El escritor también contó que su decisión llevó a que otros invitados se bajaran del programa y que finalmente se aplazara hasta octubre, con algunos nombres ya anunciados para entonces.

Además de la broma, Uclés dirigió un mensaje conciliador a Pérez-Reverte: “No era por ti, era por mí ... No te guardo rencor y espero que las jornadas vayan súper bien”, dejando claro que no guarda animadversión personal pese a la controversia.

En directo, Ron Gourlay: "Todos estamos desilusionados con la eliminación en la Copa"

La Guardia Civil detiene a un hombre de 59 años por robar gasoil a camioneros en la AP-7 de Torrent

La calle de València con más accidentes graves: 61 siniestros en un año, algunos de ellos mortales

Compromís se suma al frente para que el Consell indemnice a las víctimas de la dana

Fallera Mayor y corte embarcarán pocos días después de la "cremà" para ver una "mascletà" en Ibiza

Més de 700 escolars participen en la celebració del Dia de la Xiqueta i la Ciència a Gandia

Las fallas de Torrent reivindican el oficio de artista fallero: así es el cartel 2026

