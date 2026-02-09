Veu Experta aborda con UGT Serveis Públics la preparación de oposiciones en plena ola de ofertas de empleo público

El programa Veu Experta de Levante-TV ha entrevistado hoy, 9 de febrero, a Susana Díaz, secretaria ejecutiva de Formación y Universidades de UGT Serveis Públics PV, y a Laura Ballesteros, secretaria ejecutiva de Administración Autonòmica y Justicia, para abordar la importancia del empleo público y de una buena preparación para afrontar con éxito las oposiciones para acceder a una plaza pública.

La Generalitat acaba de aprobar su nueva OPE de 2016 con más de 2.671 plazas para la Administración de la Generalitat, pero además otras administraciones, como la Diputación o los ayuntamientos tienen en marcha ofertas de empleo. En este contexto, UGT Seveis Públics ha reforazado su servicio de formación, con nuevas herramientas para que las personas interesadas en trabajar en lo público o mejorar su formación pueden encontrar todo el abanico de cursos, seminarios, talleres y preparación de oposiciones.

Además, el programa abordará cuestiones de interés como la implantación de las 35 horas o el teletrabajo en la Generalitat o los recientes cambios para la selección en las bolsas de empleo temporal.