Vuelve a televisión
Atresmedia pone fecha de estreno al próximo proyecto de Rodolfo Sancho, que supone su regreso a la ficción
La segunda temporada de 'Entre Tierras', una de las series más exitosas de la televisión reciente, llegará a atresplayer el 15 de marzo antes de su salto al prime time de Antena 3
Carlos Merenciano
Atresmedia ya ha fijado el regreso de uno de sus títulos más potentes de ficción. La plataforma atresplayer estrenará el domingo 15 de marzo la segunda temporada de 'Entre Tierras', serie que supuso un fenómeno de audiencias en su primera entrega y que más adelante también volverá a emitirse en el prime time de Antena 3.
En esta nueva etapa se incorpora al reparto principal Rodolfo Sancho, que se suma a Megan Montaner, quien vuelve a ponerse en la piel de María. La ficción da un salto temporal de casi dos décadas y sitúa a la protagonista al frente de las tierras de los Cervantes, marcada por la pérdida, la maternidad y la resistencia frente a los profundos cambios sociales y económicos del mundo rural.
El elenco se amplía con intérpretes como Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda o Clara Garrido, en una temporada que profundizará en los conflictos familiares, el arraigo a la tierra, la llegada de nuevos intereses económicos y los amores que desafían el pasado.
Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada contará con 10 episodios de 50 minutos, rodados en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. La dirección corre a cargo de Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya, consolidando 'Entre Tierras' como una de las grandes apuestas de ficción nacional del grupo.
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Se reanuda el metro en Godella interrumpido por un atropello mortal
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Aielo de Malferit cierra el Museo de Nino Bravo a petición de la familia del cantante
- La Universidad Politécnica desarrolla sensores para mejorar la eficiencia de la energía marina
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia