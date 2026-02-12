Tensión en la Cámara
Pedro Sánchez señala a Iker Jiménez en el Congreso en pleno choque por la desinformación: "Es triste porque tiene audiencia"
El presidente acusa a PP y Vox de “replicar bulos” tras los accidentes ferroviarios y menciona al presentador de ‘Horizonte’ y ‘Cuarto Milenio’.
Carlos Merenciano
La sesión de control al Gobierno de este miércoles, 11 de febrero, en el Congreso de los Diputados ha derivado en un enfrentamiento directo sobre la desinformación. En su turno de réplica, Pedro Sánchez mencionó expresamente al periodista Iker Jiménez, conductor de ‘Horizonte’ y ‘Cuarto Milenio’, dentro de una crítica más amplia contra lo que considera una estrategia basada en “bulos” y “odio”.
"Es muy triste, porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa", comentó en su intervención el Presidente del Gobierno, haciendo alusión a los formatos que emite el mítico presentador en Cuatro.
El choque se produjo tras la intervención de Santiago Abascal, que acusó al Ejecutivo de “negligente” y de “mentir” en la gestión de los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), en los que fallecieron 48 personas. El líder de Vox sostuvo que el Gobierno prioriza contenidos superficiales en redes sociales frente a la gestión de crisis.
En su respuesta, Sánchez reprochó a Abascal que, en una jornada marcada por el luto, apenas dedicara “un minuto al accidente ferroviario” y centrara el resto de su intervención en “esparcir odio, bulos, insultos, desinformación...”. El presidente defendió que existe un “patrón habitual de desinformación” que, a su juicio, busca erosionar la convivencia democrática.
El jefe del Ejecutivo amplió sus críticas al Partido Popular, al que acusó de “replicar sin ningún tipo de escrúpulo” las narrativas de la ultraderecha. En su intervención, citó a varios dirigentes populares, entre ellos Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando y Cayetana Álvarez de Toledo, señalando que “replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas”.
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- La empresa Gespa, dirigida por la exmujer del alcalde de Paterna, vigilará fraudes laborales con detectives
- Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias