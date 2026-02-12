Rosalinda Galán, participante del Benidorm Fest: la actriz que podría reventarlo con una copla electrónica (y feminista)

No pasa desapercibida. Rosalinda Galán tiene entre manos una candidatura de altura para el Benidorm Fest. Mataora es una copla electrónica de carácter visceral, una pieza que apela directamente a las entrañas y que encuentra en la emoción su principal motor. Ahora bien, para que termine de calar, ojo, necesitará un envoltorio sólido que le permita desplegar todo su potencial: la escenografía será determinante.

Su propuesta planta cara desde la diferencia. Hay algo hipnótico en la combinación de tradición y contemporaneidad que propone Rosalinda Galán, una artista que suele confrontar ambos universos gracias a una producción y una estética únicas. El resultado no deja indiferente. Sobre todo, por su capaz para sorprender.

Rosalinda, en una imagen promocional. / ARCHIVO

Esta identidad tan marcada es fruto de la experiencia artística que ha vivido Rosalinda. Influenciadísima por las grandes folcloristas españolas, ha desarrollado una interesante carrera entre el teatro y el cine, dos ámbitos que han moldeado su forma de interpretar y de habitar el escenario. Un recorrido que, al final, claro, ha condicionado su forma de cantar, tan sugerente, tan implacable, así como su presencia frente a la cámara.

Grandes éxitos Vol. 1 es su único cancionero hasta la fecha, un reflejo absoluto de la personalidad tan marcada que desprende. Desde entonces, su nombre ha ido ganando peso como un valor al alza, capaz de combinar voz y duende con una fuerte carga expresiva. En Mataora, precisamente, todos estos elementos confluyen para confeccionar un viaje emocional que deja huella.

Apostar por el riesgo

El Benidorm Fest, en su quinta edición, se ha convertido en un espacio propicio para este tipo de propuestas. A lo largo de su historia, el certamen ha acogido candidaturas que apostaban por la emoción cruda y por una narrativa intensa, alejándose de fórmulas previsibles. Rosalinda Galán, como Blanca Paloma, María Peláe y Mel Ömana, encaja en esa tradición de artistas que apuestan por el riesgo.

La clave estará en cómo articule la puesta en escena. Bien ejecutada, Mataora resultará demoledora en pantalla. La electricidad que desprende y la intensidad de su interpretación la sitúan como una de las grandes piezas de esta hornada. En el año que España abandonó Eurovisión por la presencia de Israel, Rosalinda se presenta como una de las artistas que mejor encarnan el espíritu de búsqueda que ha definido al festival desde su origen. El tiempo lo dirá.