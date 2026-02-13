Festival de música
Este será el orden de actuaciones de la final del Benidorm Fest
Se ha seleccionado si las propuestas actuación en la “primera mitad”, la “segunda mitad” o quedan a “elección de la dirección artística”
Alba Giraldo
Después de conocer a los 12 artistas clasificados para la final del Benidorm Fest 2026, Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Miranda! junto a Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha, RTVE ha realizado este viernes el sorteo que ha decidido en qué orden actuarán el próximo el sábado.
En esta ocasión, por primera vez, la cadena pública no ha establecido un orden concreto, sino que, como se hace en Eurovisión, para garantizar el dinamismo y el buen funcionamiento de la gala, han seleccionado si las propuestas actuación en la “primera mitad”, la “segunda mitad” o quedan a “elección de la dirección artística”.
En la primera mitad concursarán Kitai, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J mientras que para la segunda estarán María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán. La dirección artística elegirá las posiciones de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! con Bailamamá.
Sorteo de actuaciones
Primera Mitad
- Kitai
- The Quinquis
- Izan LLunas
- Dani J
Segunda Mitad
- María & Julia
- Kenneth
- Mikel Herzog Jr
- Rosalinda Galán
Elección Dirección Artística
- MAYO
- Tony & Lucy
- Asha
- Miranda! & bailamamá
