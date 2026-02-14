La importancia de la escenografía para escoger al ganador del Benidorm Fest: "Te puede elevar o destrozar una canción"

Las puestas en escena sobre el escenario del Benidorm Fest son determinantes para escoger las actuaciones ganadoras. Pasó el primer año, con Chanel, cuando su interpretación de 'SloMo', canción que hasta el momento había pasado desapercibida y no estaba entre las favoritas, conquistó al público. Y con Blanca Paloma, cuando la escenografía y la realización de 'Eaea' le dieron su pase a Eurovisión. Este sábado se celebra la final de la quinta edición del festival con algunas propuestas escénicas que han sorprendido por su narrativa visual en las dos primeras galas, como Rosalinda Galán con 'Mataora', The Quinquis con 'Tú no me quieres', Asha con 'Turista' y Mayo con 'Tócame'.

Para la edición de 2026, RTVE fichó a Sergio Jaén como director artístico del festival para intentar unificar las propuestas escénicas y permitir que los artistas emergentes e independientes, con menos presupuesto que los que tienen el respaldo de una discográfica, tuvieran las mismas posibilidades que aquellos que llevan años en la industria. Jaén fue el director artístico de la actuación con la que Austria ganó Eurovisión 2025, con JJ y su canción ‘Wasted Love’, y también firmó la escenografía de Finlandia, otra de las grandes favoritas en Basilea, y de Chipre. El salto de calidad, que era el principal reto de la cadena pública en Benidorm tras salirse de Eurovisión este año por la presencia de Israel, se ha notado en todas las propuestas participantes de este año.

La propuesta de Mayo

No obstante, las bases del Benidorm Fest también recogía la posibilidad de que los artistas participaran con sus propios equipos artísticos, siempre en coordinación con los profesionales de RTVE, siguiendo la mecánica de los años anteriores. Este todos los participantes se han quedado con el equipo de la cadena pública excepto Mayo, exconcursante de 'Operación Triunfo 2023', que fichó a Fran Granada para construir el universo visual de la canción 'Tócame' en el certamen. "La dirección artística y la escenografía no deja de ser una pieza fundamental en cualquier 'show' y juega un papel muy importante porque refleja la personalidad del artista. Una puesta en escena te puede elevar o destrozar una buena canción", explica Granada a este diario.

En la actuación de Mayo, finalista del Benidorm Fest 2026, el tejido vaquero se convierte en el hilo conductor de la actuación, presente tanto en la escenografía como en el vestuario del propio artista y de su cuerpo de baile. La puesta en escena se articula en torno a una gran estructura triangular que simula una lavandería, por la que los bailarines suben y bajan durante toda la actuación. El baile es el gran protagonista, con una coreografía muy marcada que incluye incluso un porté, y otros momentos divertidos como la interacción con una camiseta en la que se puede leer "I LOVE BENIDORM".

La importancia de la narrativa visual

"La narrativa visual me parece algo primordial en cualquier propuesta escénica y cualquier 'show'", asegura el escenógrafo. "Cuando me llega un proyecto de algún artista yo intento empaparme de su universo, entenderlo y buscar el modo de amplificar el impacto de su música", añade Granada sobre su trabajo junto a Mayo. Granada ha repetido este año en el Benidorm Fest tras dirigir la propuesta de DeTeresa en la edición pasada con 'La Pena'. Los artistas del festival, muchos de ellos emergentes que dan su primer salto a un escenario de gran magnitud gracias al certamen de RTVE, tienen a penas tres minutos para mostrar su carta de presentación a la industria musical y el público de todo el país. Y esta es la idea que persigue Granada: "Con las actuaciones del Benidorm Fest se intenta que la gente conozca al artista en su máxima expresión".

Sin embargo, no todas las puestas en escena convencen siempre y Granada se ha llevado algunas críticas en redes sociales por su trabajo junto a Mayo. "En lo que se refiere al Benidorm Fest siempre hay mucho choque y enfrentamiento, la gente lo vive con mucha intensidad y eso propicia que las críticas a veces sean terribles cuando no llegan a la final los artistas que ellos han votado", reflexiona el director creativo. "Es el riesgo que corres cuando haces algo que suscita mucha atención, pero yo personalmente lo llevo bien y estoy bastante impermeabilizado a las críticas", zanja el escenógrafo.