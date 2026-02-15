Tony Grox y Lucycalys se desvinculan de la polémica eurovisiva por Israel tras ganar el Benidorm Fest: "Apoyamos la decisión de RTVE"

Tony Grox y Lucycalys se coronaron este sábado en la quinta edición del Benidorm Fest con su canción 'T amaré. El productor y la cantante no solamente ganaron los 150.000 euros del premio y la 'sirenita de oro' del festival, sino que también se hicieron con el premio de TelevisaUnivision, que consiste en un viaje a Miami para grabar un 'single' y hacer promoción en el gigante de comunicación americano. A pesar de que la final del certamen anotó su peor dato de audiencia en cinco ediciones, RTVE ha hecho un balance positivo de la consolidación del formato y el Benidorm Fest regresará el año que viene, a la espera de saber si España vuelve a Eurovisión tras desvincularse del certamen europeo por la presencia de Israel.

La polémica se coló solamente durante unos segundos en la gala final, cuando la cantante de Nebulossa apareció sobre el escenario con una bandera de Palestina pintada en el pecho, como signo de apoyo a la decisión de la cadena pública. "RTVE es un medio que da libertad a los artistas para que se expresen como consideren y Nebulossa, libremente, decidió tener ese gesto, igual que RTVE lleva en su ADN estar en Eurovisión. RTVE cumple 70 años, está donde está y quiere a Eurovisión. Ese es el mensaje", ha zanjado este domingo María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE.

Al margen del conflicto

Sin embargo, Tony Grox y Lucycalys, vencedores del formato, han preferido mantenerse al margen del conflicto. "Apoyamos la decisión de RTVE siempre", declaró este sábado la gaditana tras alzarse con la 'sirenita de oro'. Pero este domingo, un día después del premio, los artistas han querido dejar a un lado el tema al ser preguntados por la prensa y poner el foco en el festival alicantino, que ya ha confirmado una nueva edición para el año que viene. "La verdad es que estamos felices y agradecidos al Benidorm Fest por apostar por la música española. Llevo diez años haciendo música y nunca había estado en una sala con tantas personas apoyando mi música", ha respondido el productor y DJ.

A pesar de que durante toda la semana la canción de los ganadores, 'T amaré', se había posicionado como una de las favoritas y estaba arrasando en reproducciones en las plataformas de 'streaming', los intérpretes siguen sorprendidos con el resultado final. "Desde que la lanzamos notamos un cariño increíble, pero cuando empezó el Benidorm fue una locura y empezó a subir", ha explicado Tony. "Había una propuestas muy interesantes, unos artistazos, y ponerte por encima de ellos es estúpido", ha añadido el músico, que ha aclarado que ellos han participado en el festival "por la música" y no por la "competición". "Esto es algo que nunca te llegas a esperar", ha añadido, por su parte, Lucycalys.

Inicio de trayectorias

Los artistas también han hecho balance de su trayectoria. La cantante, de 19 años, ha dado el salto a la industria por todo lo alto y ha asegurado que siempre había sido seguidora del formato: "He pasado de ser fan del Benidorm Fest a ganarlo". Por su parte, el productor gaditano ha celebrado el reconocimiento que está adquiriendo su figura sobre el escenario: "Esto ha sido clave y va a dar una oportunidad brutal a productores y producciones a estar sobre el escenario. Tengo muchas ganas de que el año que viene se presenten otros compañeros", ha expresado.

Por su parte, el nuevo premio de Spotify, un viaje a Estocolmo a la sede de la plataforma de 'streaming', ha sido para Asha, intérprete de 'Turista'. "Estamos acostumbrados de ir poco a poco y no tener esa suerte. Pensaba que eso pasaba a los demás y no al resto", ha compartido emocionada este domingo. "Como artistas independientes, que estamos empezando, es casi imposible hacerlo solos. Apliqué al Benidorm Fest para ver si algo bonito podía pasar", ha añadido. Finalmente, la cantante ha puesto en valor la calidad y el nivel de la edición de este año: "He podido disfrutar de las actuaciones de todo el mundo. Ha sido un 'show' televisivo de la talla de los premios de MTV o los Grammy en todo el mundo".