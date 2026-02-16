Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castigo... ¿inexistente?

'GH Dúo' pone en manos del público la expulsión disciplinaria por una gran pelea y termina echando al único que no estuvo involucrado

La organización anula las nominaciones y sanciona a toda la casa tras una bronca “intolerable”

Concursantes de 'GH Dúo' en la sala de expulsión

Concursantes de 'GH Dúo' en la sala de expulsión / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

La sexta gala dominical de ‘GH Dúovivió una de las noches más tensas de la edición. Tras un enfrentamiento descontrolado durante el fin de semana, la dirección decidió tomar una medida inédita: anular las nominaciones y someter a todos los concursantes a una expulsión disciplinaria decidida exclusivamente por la audiencia.

Ion Aramendi fue el encargado de comunicarlo en directo: “Este fin de semana se ha vivido un durísimo enfrentamiento en la casa. Hemos tomado medidas extraordinarias e inéditas en GH”. El conflicto comenzó por un refresco escondido que derivó en una discusión entre Manu y Gloria con Cristina, pero terminó convirtiéndose en lo que el programa definió como “la bronca más grande de la edición”. Tras los vídeos, el presentador fue contundente: “Vuestra actitud es inaguantable, me produce desasosiego, ¿no os da vergüenza? Es inaudito. Es intolerable. No podemos más”.

La sanción fue clara: “Por vuestro pésimo comportamiento reiterado, hemos decidido anular las nominaciones del jueves y la votación. En este momento todos estáis en peligro de expulsión”. Durante dos horas, el público votó en positivo, siendo la persona con menos apoyo el que finalmente abandonaría la casa. Uno a uno, el presentador fue salvando a Gloria, Sandra, Anita, Juanpi y Carlos, dejando en la cuerda floja a Cristina, Manuel y Antonio.

Noticias relacionadas

Finalmente, la audiencia decidió que el expulsado fuera Antonio Canales, precisamente uno de los concursantes que no había participado directamente en el origen del conflicto. Lejos de mostrarse afectado, el bailaor reaccionó con alivio: “Es el mejor premio que me podíais dar. No me voy triste para nada”. Tras su salida, la casa volvió a nominar y la nueva lista quedó formada por Cristina, Carlos, Sandra y Anita.

