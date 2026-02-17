Noche de galardones
Marc Giró, Vicente Vallés, Carmen Machi y 'Querer' triunfan en Premios Iris 2025 de la Academia de TV: lista completa de galardonados
La producción de Movistar Plus+ lidera el palmarés con seis premios y el presentador catalán suma cuatro galardones en una gala marcada por el reconocimiento a la información y la ficción.
Carlos Merenciano
Este lunes, 16 de febrero, el Teatro Real acogió la entrega de los Premios Iris 2025, organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes. La gala reunió a destacados profesionales y formatos emitidos entre julio de 2024 y septiembre de 2025.
La gran vencedora fue ‘Querer’, de Movistar Plus+, que se llevó seis galardones, entre ellos Mejor Ficción. También brilló Marc Giró, que acumuló cuatro premios por ‘Late Xou con Marc Giró’. En el ámbito informativo, Vicente Vallés fue distinguido como Mejor Presentador de Informativos, mientras que Carmen Machi recogió el premio a Mejor Actriz por ‘Celeste’, pero también el premio Jesús Hermida a su trayectoria, el mayor galardón otorgado por la Academia.
Aquí puedes ver la lista completa de premios otorgados en la gala:
- MEJOR PRODUCCIÓN DE FICCIÓN: Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua por 'Querer' (Movistar Plus+).
- MEJOR CONTENIDO ORIGIANL PARA PLATAFORMA PARA EL MERCADO ESPAÑOL: La serie 'Querer' de Movistar Plus +
- MEJOR PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO: Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por 'Pekín Express: Objetivo Angkor' (HBO Max).
- MEJOR FICCIÓN: 'Querer' de Movistar Plus+.
- PREMIO IRIS A MEJOR DIRECCIÓN DE FICCIÓN ANTONIO MERCERO: Alauda Ruiz de Azúa por 'Querer' (Movistar Plus+).
- MEJOR GUION DE FICCIÓN: Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por 'Querer' (Movistar Plus+).
- MEJOR GUION DE ENTRETENIMIENTO: Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera, Antonio Tejerina y Jorge Marrón por 'El Hormiguero' (Antena3).
- PROGRAMA AUTONÓMICO: 'El Campo es Nuestro' de Canal Sur y 'En compañía' de CMM.
- MEJOR PROGRAMA INFANTIL: 'La Casa de los Retos' de Boing
- MEJOR ACTOR: Pedro Casablanc por 'Querer' (Movistar Plus+).
- MEJOR ACTRIZ: Carmen Machi por 'Celeste' (Movistar Plus+).
- MEJOR PRESENTADOR/A DE ENTRETENIMIENTO: Marc Giró por 'Late Xou' (RTVE).
- MEJOR PRESENTADOR AUTONÓMICO MODESTO BARRAGÁN: Modesto Barragán por 'Andalucía Directo' de Canal Sur.
- MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO: 'Late Xou' (RTVE).
- REALIZACIÓN: Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz por 'Supervivientes' (Telecinco).
- PREMIO IRIS DEL PÚBLICO AL PERSONAJE DEL AÑO: José Carlos Montoya.
- MEJOR PROGRAMA DIVULGATIVO: 'Lo de Évole' (laSexta)
- MEJOR PROGRAMA DOCUMENTAL: 'El loco. Los silencios de Quintero' (RTVE)
- IRIS PRENSA ESPECIALIZADA: Marc Giró y Alberto y Laura Caballero
- MEJOR REPORTERO Marc Campdelacreu como corresponsal en Jerusalén para 'Telediario' (RTVE).
- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS: Santi Villas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez por 'Late Xou' (RTVE).
- MEJOR PROGRAMA DE ACTUALIDAD: 'La hora de La 1' (RTVE)
- MEJOR PRESENTADOR/A DE PROGRAMAS DE ACTUALIDAD Adela González por 'Mañaneros 360' (RTVE).
- MEJOR INFORMATIVO: 'Apagón informativo' de RTVE
- MEJOR PRESENTADOR/A DE INFORMATIVOS: Vicente Vallés por 'Antena 3 Noticias 2'.
- PREMIO A LA TRAYECTORIA "JESÚS HERMIDA": La actriz Carmen Machi
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
- Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana