Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machista BenicàssimAvisos vientoJueza de la danaSoles Guía RepsolRorcual Club NáuticoCopa del Rey Roig ArenaFin temporal vientoRoig Arena velada MMA
instagramlinkedin

Sin pelos en la lengua

Soy una Pringada desvela la condición extrema que ha pedido que no hagan para colaborar en 'El tiempo justo': "Si lo hacéis, me suicidaré en directo"

La conocida influencer vuelve a Mediaset nueve años después de presentar 'Snacks de tele' en Cuatro.

Soy Una Pringada en 'El tiempo justo'

Soy Una Pringada en 'El tiempo justo' / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

Hacía nueve años que Soy una Pringada no se paseaba por Mediaset. Lo último que hizo en el grupo de comunicación de Fuencarral fue ponerse al frente de 'Snacks de tele', un espacio de Cuatro en el que comentaban programas de televisión. Ahora ha regresado con un propósito bien distinto: ser colaboradora de 'El tiempo justo'. Eso sí, la youtuber no se lo pondrá nada fácil a Joaquín Prat, pues ya ha desvelado algo que no pueden hacer con ella en el programa.

"Quiero decir dos cosas: primero, como me llaméis Esty Quesada me suicido en directo, porque es mi 'dead name', y segundo, que quede claro que yo aquí he venido un día a probar. Igual no vuelvo, aviso", decía la nueva colaboradora del espacio de las tardes de Telecinco.

El presentador quiso saber cómo dirigise a ella, a lo que "la Pringada" fue clara: "Soy una Pringada. Pero mi apellido no, está prohibido. Me pegaría un tiro si lo volvéis a decir". Ante esta última frase, Prat quiso saber más: "¿Esty a secas tampoco?", a lo que ella rápidamente dijo que sí, que si no se pronunciaba su apellido no había problema.

Noticias relacionadas

Antes de aparcar el tema de su nombre, la influencer quiso dirigirse a cámara para dejar un mensaje claro a sus seguidores: "Como alguien me llame Esty Quesada en cualquier cosa, me suicidaré en directo y os pondré en mi nota de suicidio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
  2. El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
  3. La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
  4. Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
  5. Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
  6. Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
  7. Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF
  8. Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana

València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar

València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar

La cantautora Carmen Consoli iniciarà la seua gira de concerts a La Rambleta aquest dijous

La cantautora Carmen Consoli iniciarà la seua gira de concerts a La Rambleta aquest dijous

Condenan a un policía de Torrent a 25 meses de cárcel por falsificar el robo de su moto para defraudar a su seguro

Condenan a un policía de Torrent a 25 meses de cárcel por falsificar el robo de su moto para defraudar a su seguro

Iván Penalba, el corredor que desafía los infiernos, en Super Running

Iván Penalba, el corredor que desafía los infiernos, en Super Running

La Generalitat vota en contra de prohibir la pesca de la anguila pero no se cierra a medidas de reintroducción

La Generalitat vota en contra de prohibir la pesca de la anguila pero no se cierra a medidas de reintroducción

Porta gran a les “arts menors”: l’IVAM dignifica els oficis artesans en “A mig foc”

Porta gran a les “arts menors”: l’IVAM dignifica els oficis artesans en “A mig foc”

Los quesos de la Llosa de Ranes triunfan en el certamen internacional de Lyon

Los quesos de la Llosa de Ranes triunfan en el certamen internacional de Lyon
Tracking Pixel Contents