Nuevo rostro estrella
laSexta ficha a Aimar Bretos para reforzar su prime time tras la llegada de Marc Giró
El periodista compaginará su nuevo programa en la cadena de Atresmedia con la dirección de ‘Hora 25’ en la Cadena SER
Carlos Merenciano
laSexta mueve ficha y suma a una de las voces más reconocidas de la radio española. Tras la incorporación de Marc Giró, la cadena de Atresmedia anuncia ahora el fichaje de Aimar Bretos, que se pondrá al frente de un nuevo programa en prime time.
Bretos liderará este espacio de próxima llegada a la parrilla nocturna, producido por Newtral, la productora de Ana Pastor. El periodista compatibilizará este proyecto televisivo con su labor al frente de ‘Hora 25’ en Cadena SER, formato que dirige y presenta desde 2021.
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Bretos inició su trayectoria en la radio local antes de incorporarse a la SER en 2008. Allí pasó por los servicios informativos y por ‘Hoy por Hoy’ hasta asumir la dirección de ‘Hora 25’, consolidándose como uno de los comunicadores de referencia en información política. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con galardones como la Antena de Oro y el Premio Ondas.
Con su incorporación, laSexta refuerza un plantel en el que figuran nombres como El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Antonio García Ferreras o Jordi Évole. La cadena mantiene así su apuesta por la actualidad y el análisis, combinando información y entretenimiento como señas de identidad.
