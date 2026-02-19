Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Respuesta a Diego Matamoros

Mar Flores rompe su silencio y toma partido en la guerra familiar con un comunicado en favor de su hijo Carlo

La modelo se pronuncia tras el enfrentamiento entre su hijo y sus sobrinos Laura y Diego Matamoros: “Esta situación no está siendo fácil ni justa”, asegura en un mensaje buscando “cordura y respeto”.

Mar Flores y Carlo Costanzia

Mar Flores y Carlo Costanzia

Kevin Rodríguez

Tenerife

Después de días de tensión entre dos de los apellidos más mediáticos del papel cuché, Mar Flores ha decidido salir de su silencio con un comunicado sorprendente para posicionarse claramente en defensa de su hijo Carlo Costanzia ante las acusaciones de sus primos, Laura y Diego Matamoros.

La polémica arrancó hace semanas cuando Laura, colaboradora de televisión, afirmó haberse distanciado de Carlo tras quejarse de que él no quería que se hablase de su vida privada en los medios. Ese desencuentro escaló hasta el punto de que Carlo emitió su propio comunicado anunciando acciones legales contra quienes han difundido “acusaciones graves” sobre él.

Ante el ruido mediático, Mar Flores ha querido aclarar que la situación familiar “no está siendo fácil ni, en su opinión, del todo justa”, defendiendo tanto a su hijo como a su sobrina y pidiendo que estos conflictos se aborden con intimidad y respeto. En su escrito, también ha advertido de que “las palabras pesan y tienen consecuencias” y ha reclamado cordura dentro de la familia.

La decisión de pronunciarse llega después de que su hijo Carlo anunciase medidas legales por el uso del número de atención contra la violencia de género en el contexto de estas acusaciones, y cuando otros miembros del clan Matamoros, como Diego, han cargado duramente contra él.

Con este comunicado, Mar Flores busca “proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia”, un mensaje con el que intenta poner fin a un episodio que ha dominado titulares y debates en programas del corazón.

