‘El Hormiguero’ recibe a la pareja futbolística del momento, la gran influencer española y la presentadora líder de Antena 3: lista completa de invitados
Pedri y Ferran Torres, María Pombo y Pablo Castellano, Sandra Golpe y Dani Martínez serán recibidos por Pablo Motos en el programa de Atresmedia.
Carlos Merenciano
El programa 'El Hormiguero' afronta una semana cargada de deporte, actualidad, redes sociales y humor. Pablo Motos contará con campeones, periodistas líderes y uno de los cómicos más populares del momento en una tanda de invitados muy variada desde este lunes, 23 de febrero, hasta el jueves 27.
Lunes 23 de febrero – Pedri y Ferran Torres
Arranca la semana con la visita de los recientes campeones de la Supercopa de España 2026 con el FC Barcelona, Pedri y Ferran Torres. Los futbolistas hablarán sobre la temporada y el gran reto que culminará con el Mundial de fútbol del próximo mes de junio.
Martes 24 de febrero – María Pombo y Pablo Castellano
El martes será el turno de María Pombo y Pablo Castellano. El matrimonio adelantará detalles de la nueva temporada de 'Pombo', el reality protagonizado por su familia, que se estrena ese mismo día en Prime Video.
Miércoles 25 de febrero – Sandra Golpe
La periodista Sandra Golpe visitará el programa para celebrar los ocho años de liderazgo absoluto de 'Antena 3 Noticias 1', informativo que dirige y presenta.
Jueves 26 de febrero – Dani Martínez
La semana se cerrará con la presencia del presentador y humorista Dani Martínez, que hablará de su monólogo "Remember", un espectáculo que viaja desde 2050 hasta el presente para reflexionar, en clave de humor, sobre qué cosas han cambiado y cuáles no deberían olvidarse de cara al futuro.
